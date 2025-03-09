Основано на реальных событиях. 7 сериалов, которые "затянут" с первых минут
Сериалы, основанные на реальных событиях, особенно интересны, ведь всегда можно сравнить сюжет и историю, которая была настоящей. К тому же такие многосерийные ленты часто рассказывают об известных персонах или же очень скандальных событиях.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 сериалов, от которых невозможно "оторваться".
"Нарко"
В центре сюжета - наркобарон Пабло Эскобар. Сериал покажет, как преступник строил свою империю и как спецслужбы пытались его остановить. Большие деньги, риски, предательства, интриги - вас "затянет" с первых сцен.
"Корона"
Королевская семья всегда была в центре внимания, но историю жизни Елизаветы II редко экранизировали. Впрочем, этот сериал, хотя и в нем не только факты и сцены из реальной жизни, все изменил. Художественные истории очень интересно пересекаются с настоящими, а потому сюжет получился динамичным.
"Лестница"
А этот детектив расскажет о реальной криминальной драме. Главный герой становится подозреваемым в убийстве своей жены, которую нашли мертвой на лестнице соседнего дома. Но виновен ли он на самом деле? Эта история способна пощекотать нервы.
"Локерби"
А этот сериал расскажет об авиакатастрофе, в результате которой супруги теряют дочь. Они убиты горем, но отказываются принимать результаты официального расследования. Поэтому мужчина и его жена начинают искать ответы на вопросы, которые все пытались скрыть.
Также смотрите:
- "Вымышленная Анна"
- "Яблочный уксус"
- "Дамер - Чудовище"
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