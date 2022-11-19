Кулинарные уловки: как сделать помутневший бульон прозрачным
Хоть бульон и кажется легким в приготовлении блюдом, однако нужно знать несколько уловок, чтобы тот получался прозрачным и вкусным.
Полезными кулинарными уловками технологии приготовления бульона, делимся в материале Styler.
Секреты приготовления бульона
Главное правило приготовления бульона - его нужно варить на легком огне.
Любое мясо, которое используете для приготовления бульона, нужно класть только в холодную воду. Пока он будет готовиться, все полезные вещества мяса выйдут, и бульон станет прозрачным.
Если готовите из курицы, снимите шкурку с мяса. Так бульон получится прозрачным, при этом не потеряет наваристость.
Образующуюся при кипении пену нужно периодически снимать. Также следует вынимать появляющийся на поверхности жир и выкладывать в тарелочку. В конце приготовления его следует вернуть назад.
Лук можно поместить в марлевый мешочек и опустить в кастрюлю. Когда овощ сварится - вынуть. Желательно лук вбрасывать с шелухой, она придаст золотистый оттенок бульону.
Любые приправы в виде зерен также лучше положить в специальную ложку-ситце. Обычно такие используются для чая.
Как сделать помутневший бульон прозрачным?
Если бульон по каким-то причинам помутнел, то все же остаются шансы сделать его прозрачным. Нужно сделать так называемую оттяжку.
Для этого следуйте инструкции:
- 300 г мяса измельчите в мясорубке.
- Возьмите стакан готового бульона и смешайте с белком куриного яйца. При этом бульон не должен быть горячим, в противном случае белок сварится.
- В стакан с бульоном и белком добавьте измельченное мясо. Оставьте на пол часа, а затем вылейте этот состав в тёплый бульон.
- Поварите 40 минут на легком огне. В процессе варки фарш с белком свернется и выпадет в осадок на дно кастрюли. А сам бульон станет прозрачным.
- Процедите бульон, чтобы избавиться от осадка.
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