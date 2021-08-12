Кулінар поділився рецептом баклажанної ікри "по-народному": треба буде мікрохвильовка

Кулінар Сергій Джуренко розповів, як приготувати смачну баклажанну ікру за простим народним рецептом. Схожа страва є в багатьох кухнях світу - єврейській, грузинській, румунській, але українці готують її по-особливому.

Сергій каже, що таку ікру вживають, як холодну закуску незабаром після приготування. Але і заготовити її на зиму в стерилізованих банках теж можна.

Інгредієнти для баклажанної ікри

Баклажани - 3-4 шт.

Цибуля - 2 шт.

Помідори - 0,5 кг

Часник - 3-4 зубчики

Перець солодкий - 2-3 шт.

Рослинна олія - 0,5 склянки

Винний оцет - за бажанням

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Покрокове приготування баклажанної ікри

Сергій радить спекти баклажани, а не просмажити, як це робить багато хто. Таким чином овоч не вбере зайву олію і не потемніє. Запекти можна двома способами:

У духовці. Це займе 10-15 хвилин при температурі 200-220 градусів.

В мікрохвильовці. Вимийте овочі, витріть насухо і натріть рослинною олією. Проткніть баклажан наскрізь тонким ножем, щоб не лопнув. Три великих баклажани запікаються 10 хвилин при повній потужності. Залиште до охолодження.

Потім так само можна спекти і перці. У мікрохвильовці всього п'ять хвилин. Головне, щоб відшарувалася зовнішня оболонка.

Очистіть баклажани від шкірки і видаліть насіння (якщо овочі перезрілі) за допомогою ложки.

Точно так же очистіть перці від шкірки і насіння.

Складіть в блендер спечені баклажани, спечений перець і часник. Подрібніть все до стану пюре.

Помідори обшпарте окропом і очистіть від шкірки і насіння. М'якоть крупно поріжте.

Цибулю очистіть і дрібно поріжте.

У глибокому сотейнику розігрійте рослинну олію, що залишилася. Обсмажте цибулю на найменшому вогні, можна під кришкою. Цибуля повинна стати м'якою, підрум'янитися і бути солодкою на смак.

Додайте крупно порізану м'якоть помідорів, і тушкуйте під кришкою 15 хвилин на найменшому вогні.

Посоліть і поперчіть цибулю c помідорами. Додайте туди пюре з перцю, часнику і баклажанів. Перемішайте.

Тушкується баклажанна ікра на слабкому вогні 10 хвилин. При необхідності потрібно додатково посолити.

"Дуже покращує смак баклажанної ікри невелика кількість лимонного соку або виноградного оцту, буквально 1-2 ч. л. за смаком!" - радить кулінар.

Зніміть ікру з вогню і дайте постояти до охолодження, додатково остудіть в холодильнику.

Якщо вирішили робити заготовки на зиму, краще додати трохи більше рослинної олії і дати ікрі покипіти 5-10 хвилин перед стерилізацією банок, потім розкласти і закупорити.