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Кулінар поділився секретним рецептом справжніх дерунів: дешево, швидко і неймовірно смачно!

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Неділя 12 вересня 2021 11:11
Кулінар поділився секретним рецептом справжніх дерунів: дешево, швидко і неймовірно смачно! Фото: Кулінар поділився рецептом дерунів (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кулінар Сергій Джуренко розповів, як приготувати справжні деруни, в яких не буде нічого зайвого. Ці картопляні оладки робляться швидко, інгредієнти в них недорогі, а з'їдаються вони моментально, навіть не встигаючи охолонути.

Про це кулінар розповів на своєму сайті.

Інгредієнти для дерунів:

  • Картопля - 1 кг
  • Цибуля - 1 шт.
  • Яйце - 1 шт.
  • Сіль, перець чорний, борошно, соняшникова олія - за смаком

Покрокове приготування страви

Очистіть картоплю і цибулю. Подрібніть їх будь-яким зручним способом: на "колючій" тертці (якщо є кухонний комбайн з такою теркою - чудово), в м'ясорубці (потрібно пропустити масу двічі).

"Картопля на повітрі швидко темніє, тому розтягувати задоволення не варто", - каже Сергій.

Посоліть і поперчіть за смаком, додайте одне яйце (можна і без нього, але так колір дерунів буде приємніше). Ретельно все розмішайте. Залежно від сорту картоплі можна додати борошна (для початку 1 ложку), перемішати і при необхідності додати ще. Важливо, щоб млинці не розпливалися на сковорідці.

Кулінар поділився секретним рецептом справжніх дерунів: дешево, швидко і неймовірно смачно!Кулінар поділився секретним рецептом справжніх дерунів: дешево, швидко і неймовірно смачно!Кулінар поділився секретним рецептом справжніх дерунів: дешево, швидко і неймовірно смачно!

У сковорідці розігрійте соняшникову олію і за допомогою ложки викладайте деруни. Трохи розрівняйте кожен млинець, щоб надати їм плоску форму.

Смажте на вогні трохи більше середнього без кришки протягом 3-5 хвилин з одного боку і з іншого - до готовності.

"Поки гарячі, з пилу, з жару, терміново і не відкладаючи треба їх з'їсти. Зі сметаною. Сметани можна багато", - порадив кулінар.

Кулінар поділився секретним рецептом справжніх дерунів: дешево, швидко і неймовірно смачно!Кулінар поділився секретним рецептом справжніх дерунів: дешево, швидко і неймовірно смачно!

Раніше Сергій також розповів, як приготувати справжню кавказьку аджику, в яку не потрібно додавати помідори і болгарський перець.

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