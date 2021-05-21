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Ектор Хіменес-Браво дав рецепт маринаду для шашлику: ідеально для будь-якого м'яса!

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П'ятниця 21 травня 2021 19:13
Ектор Хіменес-Браво дав рецепт маринаду для шашлику: ідеально для будь-якого м'яса! Колаж РБК-Україна: Рецепт маринаду для шашлику від Ектора Хіменеса-Браво
Автор: Світлана Мащенко

Суддя МастерШеф, канадський і український шеф-кухар колумбійський походження Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ідеального маринаду для шашлику, який зробить будь-яке м'ясо неперевершеним.

Про це шеф-кухар розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами, ресторатора, цей маринад надасть м'ясній страві, приготованій на грилі, по-справжньому вишуканого смаку. Ектор запевняє, що м'ясо буде соковитим і ніжним.

Інгредієнти для маринаду з розрахунком на 1 кг будь-якого м'яса:

  • кефір - 0,5 л
  • сильногазована мінеральна вода - 0,5 л
  • діжонська гірчиця - 1 ст. л.
  • копчена паприка, сухий часник, суха цибуля, сухий імбир - по 1/2 ч. л. кожної спеції
  • чорний і запашний перець - по 5 горошин кожного
  • чебрець - 2 гілочки
  • лавровий лист - 3 шт.

Раніше ми писали, який маринад не можна використовувати для шашлику. Дієтологи кажуть, що під час смаження виділяються канцерогени.

Також експерти розповіли, на яких дровах не варто смажити шашлик, бо м'ясо буде зіпсовано.

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