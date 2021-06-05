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Кулінар поділилася рецептом ідеального домашнього соусу до шашлику

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Субота 05 червня 2021 07:00
Кулінар поділилася рецептом ідеального домашнього соусу до шашлику Фото: кулінар поділилася рецептом домашнього соусу до шашлику (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Шашлик є улюбленою стравою багатьох українців, а помірно тепла погода за вікном відмінно підходить для вилазки на природу з мангалом. Традиційно до м'яса ми беремо покупний кетчуп, але є більш здорова і смачна альтернатива. Кулінар Елла Іванова розповіла, як легко і швидко приготувати ідеальний соус для шашлику.

Про це пишуть fakty.

Такий соус готується на основі томатної пасти з додаванням спецій і зелені.

Інгредієнт:

  • Вода 300-350 мл води
  • Кукурудзяний крохмаль - 2 ст. л. (неповні)
  • Цукор - 1 ст. л.
  • Томатна паста - 1 ст. л.
  • Сіль за смаком.
  • Базилікова сіль або сушений базилік
  • Гвоздика - 2 шт.
  • Суміш перців

При подачі потрібно додати зелень і часник за смаком.

Приготування соусу

У сотейнику з'єднайте пасту, цукор, сіль, базилікову сіль, гвоздику, перець.
Додайте воду (не всю - залиште 100 г для крохмалю).

Все добре перемішайте, варіть кілька хвилин.

З'єднайте крохмаль і воду, розмішайте і влийте до томатної маси.

Спробуйте на смак і проваріть ще пару хвилин.

Охолодіть і при подачі додайте зубчик часнику і зелень.

Кулінар поділилася рецептом ідеального домашнього соусу до шашлику

Фото: Соус для шашлику (fakty.ua)

Раніше суддя Мастершефа ресторатор Ектор Хіменес-Браво дав рецепт маринаду для шашлику, який підійде до будь-якого м'яса.

Також ми писали, що шеф-кухар поділився секретами приготування ідеального тіста для піци.

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