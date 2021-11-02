Кулінар дав рецепт простої піци з хліба: готується за 10 хвилин!

Кулінар Сергій Джуренко розповів, як швидко приготувати смачну піцу, основою для якої може стати хліб або несолодка булка. Додати в неї можна будь-які інгредієнти, але експерт радить приготувати страву з класичним складом - сиром, ковбасою, томатами.
Як швидко приготувати смачну піцу, Сергій розповів на своєму сайті.
Така піца готується на основі з попередньо випеченого тіста. Можна звичайно взяти заготовку, але краще - готовий покупний хліб і вибрати з нього м'якуш.
Нам знадобитися плоский хліб будь-якої форми з м'якою консистенцією - наприклад товстий лаваш або несолодка булка. Важливо, щоб при повторному запіканні з начинкою хліб не став твердим, a тільки підсушувався.
"В цілому, на підготовку начинки знадобиться 5-10 хвилин, а випікання, як правило, становить 10-15 хвилин, в залежності від об'єму начинки", - говорить кулінар.
Купіть м'який дріжджовий хліб довільної форми. Потрібно, щоб у нього була не дуже тверда скоринка, a м'якуш можна було вибрати пальцями для створення порожнини.
Покладіть нашу основу в підходящу форму, змащену невеликою кількістю оливкової олії, і вже в ній розкладайте інгредієнти начинки.
Уздовж краю хліба проріжте ножем верхню скоринку - можна рівно або зубцями, потім акуратно виберіть м'якуш до найнижчої скоринки, залишаючи шар м'якушки 5-6 мм. Також ретельно виберіть м'якуш під бортиком, що нависає.
Змастіть внутрішню порожнину хліба томатним соусом, кетчупом (можна гострим). Моцарелу наріжте пластинками і розкладіть по соусу, a також під самий бортик хліба. Посипте сир дрібкою сухого орегано.
Розкладіть 6-7 кружечків ковбаси салямі поверх сиру, a також додайте тонко нарізаний стиглий помідор.
Наріжте перо зеленої цибулі і посипте нею начинку. За бажанням, розкладіть 8-10 оливок без кісточок. Для гарного смаку начинки, наріжте кубиками будь-який сир c цвіллю (данаблу, горгонзола, рокфор) і розкладіть його по центру начинки.
Побризкайте начинку 1 ч. л. оливкової олії, a також змастіть краї хліба маслом. Посипте начинку і бортик 1 ст. л. натертого пармезану - він прилипне до скоринки хліба.
Поставте піцу в розігріту до 180 градусів духовку. З огляду на те, що тісто вже готове, проста піца в хлібі випікається 10-15 хвилин. За цей час начинка розігріється, а сир розплавиться.
Дістаньте з духовки, прикрасьте листочками базиліка і наша швидка і смачна піца готова!
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