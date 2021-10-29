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Кулінар поділився секретом простих і швидких мафінів до сніданку

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П'ятниця 29 жовтня 2021 11:35
Кулінар поділився секретом простих і швидких мафінів до сніданку Фото: як приготувати смачні маффіни (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Кулінар Сергій Джуренко розповів, як приготувати чудові мафіни з вишнею, які точно оцінить ваше сімейство до сніданку. У маленьких кексиках по-максимуму прості інгредієнти, а сама підготовка і випікання відбувається нескладно і швидко.

Рецепт і покрокове приготування експерт дав на своєму сайті.

За словами Сергія, простота випічки таких мафінів, дозволяє готувати їх безпосередньо до чаювання або сніданку.

Він додав, що в невеликі солодкі кексики додають різні начинки: від варення або джему, шоколаду, свіжих фруктів, до цукатів і сухофруктів.

Інгредієнти для мафінів:

  • Пшеничне борошно - 3 склянки (390 г)
  • Яйця - 2 шт.
  • Кефір нежирний - 1 стакан
  • Цукор - 1 стакан
  • Вершкове масло - 100 г
  • Цедра апельсина - 1 шт.
  • Оливкова олія - 1 ст. л.
  • Вишні без кісточок (можна заморожені) - 100 г
  • Цукрова пудра - 1 ст. л.
  • Ванілін, мелений імбир, розпушувач для тіста

Покрокове приготування кексиків

Заздалегідь приготуйте всі інгредієнти, паперові формочки для випікання і розігрійте духовку на 200 градусів.

Кулінар поділився секретом простих і швидких мафінів до сніданку

Змішайте пшеничне борошно і 1 ч.л. розпушувача для тіста. Просійте через дрібне сито суміш борошна і розпушувача.

Змішайте цукор і ванілін (0,5 ч.л. без верху) або ванільний цукор (1 ч. л., можна трохи більше - за смаком).

З великого апельсина c допомогою терки зітріть всю цедру. А паперові формочки зсередини промажте оливковою олією, щоб вони не сильно прилипли до наших мафінів.

У контейнері міксера змішайте вміст яєць (вони повинні бути кімнатної температури) і цукор c ваніліном. Легко, не форсуючи процес, збийте яйця з цукром до повного розчинення цукру.

Кулінар поділився секретом простих і швидких мафінів до сніданку

Додайте в суміш яєць і цукру всю зняту цедру і одну кавову ложечку меленого сухого імбиру. Продовжуйте збивати суміш до повної однорідності.

Влийте в суміш нежирний кефір (1-2%), перемішайте міксером до однорідності.

Вершкове масло складіть в піалу і розтопіть в мікрохвильовці до рідкого стану, але не грійте. Воно повинно бути трохи тепліше кімнатної температури. Додайте масло в суміш і збийте до однорідності.

Далі порціями додавайте суміш борошна і розпушувача.

У підсумку, має вийти кремоподібне тісто, по консистенції близьке до густого меду. Тісто, набране в ложку, має ледь виливатися. Такої кількості готової суміші досить, щоб вийшло 12-15 маффінів.

Кулінар поділився секретом простих і швидких мафінів до сніданку

Змащені формочки розкладіть на деку. Можна скористатися спеціальними листами для мафінів, з індивідуальними отворами або постелити під паперові формочки силіконову підкладку.

За допомогою ложки наповніть кожну паперову формочку тістом на 2/3 висоти. Свіжі або розморожені вишні без кісточок легко відіжміть, щоб видалити залишки соку, обсушить вишні паперовою серветкою. Викладіть на поверхню тіста в кожній формочці по 3-5 вишень.

Кулінар поділився секретом простих і швидких мафінів до сніданку

Якщо так вийшло, що випікати мафіни ви будете в два прийоми, тісто, яке залишилося для другого заходу, треба поставити в холодильник.

Поставте деко з формочками, наповненими тістом, в розігріту до 200 градусів духовку або випікайте приблизно близько 30 хвилин, контролюючи процес.

Готову випічку витягніть з духовки, перекладіть з дека і посипте невеликою кількістю цукрової пудри.

Кулінар поділився секретом простих і швидких мафінів до сніданку

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