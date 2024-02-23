Кулеба сказал, с чего начинаются все телефонные разговоры Зеленского

Во время общения с западными партнерами президент Владимир Зеленский первым делом поднимает тему поставок Украине боеприпасов, которые помогут победить российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Рамине Эсхакзай .

С чего начинаются все телефонные разговоры Зеленского

Так, по словам министра иностранных дел, "каждый телефонный разговор президента Украины начинается с пункта номер 1 - снаряды".

"В каждом телефонном разговоре президента есть запрос на бронетехнику, танки... В Давосе все мои встречи начинались с темы снарядов. Это особый приоритет", - рассказал он.

Он также объяснил, почему нет необходимого количества снарядов.

"К сожалению, наши партнеры вовремя не запустили новые производственные мощности, они давали снаряды с и складов, покупали в третьих странах - передавали нам. Но эта река превратилась в ручей и его надо дополнить новым производством", - сказал Дмитрий.

"Хотя мы говорили об этом еще в начале 2023 года. Теперь партнеры все признают, что это была ошибка, и делают все, чтобы у солдат были снаряды на фронте", - добавил политик.

Министр подчеркнул, что ни одна другая страна в мире не мобилизовала такое большое количество оружия.

"Ни в одной истории войны 20 века страна, которая просила оружие у партнеров, не получила его вовремя, так устроен мир. Вопрос, получишь ли в конце концов то, что нужно. Время является первостепенным для наших людей", - говорит Кулеба.

Но для тех, кто принимает решения, есть свои процедуры.

"Когда Великобритания в начале Второй мировой войны обратилась к США за поддержкой, она сначала ее не получила. Ни одна другая страна в мире не мобилизовала такое большое количество оружия за такой короткий промежуток времени для ведения оборонительной войны, Украина - это номер 1 в мировой истории", - подытожил Дмитрий Иванович.