Кулеба зробив важливу заяву про безвіз України з США

Безвіз України і США буде обговорюватися пізніше (фото: РБК-Україна)

Безвіз між Україною і США хвилює багатьох українців, але зараз це питання неможливо вирішити. При цьому українська сторона вважає, що в майбутньому безвіз між двома країнами буде обговорюватися.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Зараз може йти мова про програми мобільності для збільшення кількості подорожей між Україною і США. "Зараз це питання нереальне, щоб його порушити і відразу вирішити. Колись ми, безумовно, будемо домагатися такого. Але я за те, щоб ставити собі амбітні, але реалістичні цілі", - зазначив Кулеба.