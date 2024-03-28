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Как на украинском правильно называть "простынь" и "наволочку"

Четверг 28 марта 2024 20:20
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Как на украинском правильно называть "простынь" и "наволочку" Как на украинском будет правильно простыня и наволочка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Отдельные элементы постельного белья имеют свои названия на украинском языке. Если вы где-то слышите "простыня" или "простынь", то знайте, что это калька с русского языка.

Как правильно на украинском "наволочка" и "простыня", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение известного учителя по украинскому языку и языковеда Александра Авраменко в эфире "Завтрака 1+1".

По словам языковеда, чехол из ткани, надеваемый на подушку, следует называть так: "наволока" или "наволочка". А мешок, в который насыпают перья для подушки или перины – "напірником". А есть еще одно старинное название – пошивка.

"Запомните: не "простынь", а "простирало" или "простирадло". Не пОдушка, а подУшка", - подчеркнул Авраменко.

При этом эксперт уточнил, что слово "постіль" имеет двойное ударение. То есть, можно говорить как "пОстіль", так и "постІль".

Кстати, и "підодеяльник" – это суржик. На самом деле чехол, который надевают на одеяло – это "підковдра"

"Запомните! Не "підодіяльник", а "підковдра", - подчеркнул языковед.

Кстати, раньше мы рассказывали о 10 языковых клише, в которых часто совершают ошибки.

А также объясняли, почему говорят "крайний", а не "последний" и как на самом деле будет правильно говорить по-украински.

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