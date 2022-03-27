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Кухонний лайфхак в умовах війни: ці п'ять каш можна приготувати без варіння

Фото: Які каші можна приготувати без варіння (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Війна Росії проти України позбавила багатьох українців можливості приготувати їжу на плиті. Часом доводиться кілька годин або днів знаходиться в укритті або чекати, поки рятувальники зможуть відновити подачу газу або електрики.

Шеф реаліті-шоу "На ножах" Алекс Якутов розповів, які крупи можна приготувати без варіння. Про це пишуть "Факти".

Гречка

Її можна просто залити водою і навіть не крутим окропом, а чистою водою кімнатної температури в співвідношенні 1:2. Залишити на 5-6 годин, а краще на 8-10 (на ніч). Після цього її можна вживати в їжу.

Прочитайте на упаковці – гречка повинна бути обсмажена та обсушена. Тоді їй буде досить простої води, щоб набрякнути.

Ячна крупа

Кашу з такої крупи теж варять. Але можна приготувати й в польових умовах – залити гарячою водою і залишити на 2 години. Пропорція 1: 2. Час приготування залежить від розміру крупи.

Кускус

Залийте кускус крутим окропом і накрийте кришкою або тарілкою на 15 хвилин. Врахуйте, що води повинно бути трохи більше, ніж крупи.

Перловка

Цю крупу також можна заливати звичайною водою, необов'язково гарячою. Але чекати доведеться набагато довше - 24 години. Використовуйте співвідношення 1: 3.

Геркулес

Геркулес можна просто запарювати водою, навіть якщо на упаковці зазначено, що потрібно варити. Але вода повинна бути гаряча, а краще – окріп. Залийте і почекайте 15-20 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати вдома самостійно рибні палички.

А також розповідали про те, що лікарі склали список продуктів, які необхідні організму під час війни.

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