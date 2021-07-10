Не робіть так: ці кулінарні помилки ми перейняли у батьків

Кулінарні звички зазвичай переходять від покоління до покоління. Ми дивимося, як на кухні управляються наші батьки й потім починаємо робити так само. Однак, варто враховувати, що наші батьки жили зовсім в інших умовах і використовували інші технології.

Які кулінарні помилки, успадковані від наших батьків, використовувати не потрібно – читайте в нашому матеріалі нижче.

Ми неправильно вимішуємо тісто

Не варто використовувати однакові способи для вимішування тіста - не всі вони підходять для різних страв. Довге перемішування (цим грішать спеціальні агрегати) - роблять тісто більш щільним і еластичним, оскільки виділяється більше клейковини. Читайте уважно рецепт, щоб тісто було вимішано правильно для піци або пирогів.

Сухарі та хліб в котлетах

У фарш для котлет додавався сухий хліб - і для об'єму, і для того, щоб котлети ліпилися краще. Але не варто так робити зараз. Якщо хочеться додати хліб у фарш, то варто вимочити сухарі в молоці – це додасть соковитості, оскільки сухі сухарі витягнуть всю вологу з фаршу. До речі, розмочену булочку або хліб в котлети додавали, щоб їх було на виході більше. Сучасні кулінари пропонують додавати натертий сир і достатню кількість цибулі – тоді вони будуть соковиті.

Розморожування м'яса

Наші батьки м'ясо розморожували при кімнатній температурі. Але це дуже небезпечно, оскільки в таких умовах бактерії починають активніше розмножуватися, і продукт псується набагато швидше. М'ясо для розморожування варто залишити в холодильнику на ніч – це займе більше часу, але так продукт залишиться свіжим. Як варіант - занурити герметичне упаковування в холодну воду, але воду потрібно міняти кожні пів години.

Смажимо часник

Якщо вам потрібно обсмажити цибулю разом з часником, то враховуйте, що останній смажиться швидше. Його можна нарізати більшими шматочками або додати його в кінці процесу.

Маринуємо м'ясо

Не потрібно тримати м'ясо в маринаді цілодобово. І навіть необов'язково залишати його на ніч. Це зробить продукт більш гумовим і жорстким. Оцет і лимонна кислота в маринаді протягом довгого часу не покращує продукт, а погіршує його смак. У такому маринаді досить промаринувати м'ясо 20-30 хвилин. Або використовувати інший маринад - без цих інгредієнтів.

Компот із сухофруктів

Наші батьки сухофрукти завжди замочували на ніч. Однак це зовсім не обов'язково – сухофрукти можна їсти відразу, з них можна варити компот. А при додаванні в салат або випічку – потрібно просто опустити в окріп на 15 хвилин.

Миємо правильно овочі

Просто споліскувати під проточною водою зелень і овочі недостатньо. Щоб змити пестициди та мікроби, потрібно ретельно протерти руками продукти під водою або навіть замочити їх на 10-15 хвилин у воді з содою.

Кришки на каструлях

При варінні овочів або перших страв – накривайте каструлі кришками для рівномірного розподілу температури. В сучасних кришках є дірочки, щоб зайва волога виходила, а тепло акумулювалося.

Відбиваємо м'ясо

Змініть металевий молоток на більш сучасний і використовуйте для відбивання харчову плівку – так ви збережете волокна цілими, а м'ясо буде соковитим, ніжним і не буде розвалюватися.

Спеції при смаженні м'яса

Не варто стейки або шматочки м'яса кидати відразу після додавання солі на сковороду. Або не посипайте спеціями м'ясо відразу при смаженні – підсолене м'ясо виділяє більше вологи й це зробить його вареним, без хрусткої скоринки. В ідеалі - обваляйте м'ясо в спеціях і дайте постояти хвилин 15, періодично промокайте серветкою, щоб видалити зайву вологу.

Риба і лимон

Часточки лимона краще не вкладати в середину самої риби, а рівномірно розкласти часточки між рибою і грилем – це поліпшить аромат страви та зможе запобігти пригоранню.

Сковорідка повинна бути напівпорожня

Якщо для вашого страви вам потрібно щось обсмажити - стежте за тим, щоб місця на сковорідці було достатньо, не навантажуйте її з верхом. Тоді всі продукти будуть просмажені рівномірно.

Ще кілька корисних хитрощів