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Кулінарні секрети для новачків і ледарів: готуємо швидко і з задоволенням

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Субота 03 липня 2021 20:31
Кулінарні секрети для новачків і ледарів: готуємо швидко і з задоволенням Фото: кулінарні хитрощі для новачків на кухні (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготування страв часом перетворює кухню в поле битви та досягнення результату нагадує іноді пекельний квест. Однак є кулінарні хитрощі, які допоможуть новачкам на кухні й тим, кому лінь годинами простоювати біля плити.

Про які корисні хитрощі не знають навіть досвідчені кухарі, розповіли в матеріалі "24 канал".

Як легко натерти сир

Щоб м'який сир не прилипав до тертки, його можна трохи підморозити. Досить покласти його на пів години в морозилку, і він стане досить твердим, щоб його швидко натерти.

Кекси без формочок

Формочок в будинку немає, а спекти кекси бажання їсти? Не біда, використовуйте пергаментний папір - згорніть її так, як вам подобається та обв'яжіть ниткою. Ваші кекси отримають ще й індивідуальний дизайн.

Видаляємо насіння без проблем

Видалити насіння з кабачка, баклажана або огірка швидко і без проблем вам допоможе звичайна ложка для морозива. Просто зачерпніть серединку ложкою і тягніть.

М'яке м'ясо

Не соліть м'ясо на початку приготування або, коли вам заманулося. Сіль допомагає виділити сік і, якщо це зробити завчасно – м'ясо буде жорсткіше. Посоліть м'ясо в кінці приготування, а найкраще – вже готову страву в тарілці.

Закінчився майонез

Закінчився або зіпсувався майонез? Не панікуйте! Беріть сметану, жовток яйця і гірчицю – такий майонез буде смачніше купленого.

Варимо молочну кашу

Рис, перловка, овес та інші крупи дуже довго розбухають в молоці. Тому спочатку потрібно відварити кашу до напівготовності, а потім додати молоко.

Пікантність для страви

Необов'язково в блюдо додавати часник для пікантності. Можна натерти тарілку зубчиком часнику перед подачею страви на стіл.

Ріжемо яйце без крихт

Розрізати відварене яйце без крихт дуже важко. Але це стає легко, якщо попередньо змочити ніж в холодній воді. Це допоможе зробити й часточки, і кубики дуже акуратними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як уберегти дорослих і дітей від літніх кишкових інфекцій і отруєнь.

А також розповідали про те, що шеф-кухар розповів, як легко приготувати ресторанну пасту "Карбонара" вдома.

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