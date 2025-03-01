На кухне не останется ни пятна жира: как сделать "стерильными" все поверхности

Жир на кухне со временем неизбежно скапливается на различных поверхностях. Это создает липкую пленку, которую трудно удалить.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Southern Living рассказывает, как очистить от жира каждую поверхность на кухне.

Как сделать домашнее средство для обезжиривания

Для тех, кто предпочитает природные средства, можно сделать обезжириватель дома из доступных ингредиентов. Смешайте горячую воду, несколько капель моющего средства для посуды, немного белого уксуса и чайную ложку соды. Если нужно, добавьте больше ингредиентов для особо тяжелых загрязнений.

Такое средство хорошо растворяет жир и имеет приятный запах, если вы добавите лимонный сок вместо уксуса. Его можно использовать для очистки плит, вытяжек и даже стен.

Вместо коммерческих средств этот вариант является не только эффективным, но и более экологичным. Это отличный способ сэкономить и избавиться от жира без химических добавок.

Как очистить плиту от жира

Сначала протрите плиту влажной тряпкой с мылом, чтобы удалить грязь. Затем снимите решетки и конфорки и замочите их в горячей мыльной воде. После этого нанесите выбранный обезжириватель на плиту, дайте ему постоять 10-15 минут и протрите мягкой микрофибровой тряпкой или губкой.

Если остались трудные жирные пятна, нанесите пасту из соды и воды, оставьте на 10 минут и снова протрите. После очистки решетки и конфорки промойте и высушите, прежде чем вернуть их на место.

Не забывайте проверять боковые и нижние части плиты, где может скапливаться жир. Важно регулярно извлекать плиту, чтобы очистить эти труднодоступные места.

Как очистить вытяжку от жира

Вытяжка над плитой является основным местом, где скапливается жир. Чтобы поддерживать ее в чистоте, очистку следует проводить по крайней мере раз в месяц. Снимите решетки и фильтры, замочите их в горячей мыльной воде.

Потрите лопасти вентилятора и внешнюю часть вытяжки с использованием обезжиривателя или горячей воды с мылом. Для стойких загрязнений используйте пасту из соды.

После этого протрите вытяжку мягкой тканью, двигаясь по зерну стали, чтобы полированная поверхность выглядела как новая. Фильтры и решетки тщательно промойте, и верните их на место.

Все кухонные поверхности нужно постоянно чистить от жира (фото: Freepik.com)

Как очистить стены и фартук от жира

Фартуки из плитки легко очищаются с помощью коммерческих обезжиривателей, но перед применением важно прочитать этикетку. Вы также можете использовать домашнее средство для очистки. Нанесите его на загрязненную поверхность и дайте постоять 10-15 минут.

После этого протрите поверхность влажным полотенцем. Для крашеных стен важно проверить, подходит ли обезжириватель для конкретного типа краски. Если стены имеют матовую поверхность, будьте осторожны, чтобы не повредить ее при чрезмерном трении. Для красок с блеском или глянцем используйте мягкие ткани или губки для очистки.

Как очистить шкафы от жира

Жир также накапливается на кухонных шкафах, хотя вы можете почувствовать липкость, прежде чем увидите само пятно. Чтобы предотвратить накопление жира, протирайте дверцы шкафов каждую неделю мягкой тканью, смоченной в мыльной воде.

Если жир уже успел накопиться, попробуйте использовать домашний обезжириватель или мягкое кухонное средство для очистки. Избегайте использования агрессивных средств для очистки на шкафах с ручной покраской или лакированных деревянных поверхностях, чтобы не повредить покрытие.

Для фабрично обработанных шкафов лучше также использовать менее агрессивные средства. Помните, что нельзя оставлять влагу на шкафах надолго, поскольку это может привести к повреждению дерева. После очистки всегда вытирайте шкафы насухо, чтобы избежать образования водяных следов и сохранить их в хорошем состоянии.

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