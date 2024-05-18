Какие продукты нельзя давать детям до одного года: запомните этот список

В первый год жизни ребенка мы стараемся обеспечить его самым лучшим. Однако некоторые продукты, которые нам кажутся безопасными, могут нанести вред маленькому человеку.

Что нельзя давать ребенку до одного года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ОО "Ассоциация взрослого и детского питания" в Instagram.

Мед

В любом виде. Он вреден для младенцев, поскольку в нем могут содержаться вызывающие ботулизм Clostridium botulinum. Желудочно-кишечный тракт взрослого отлично справляется с ними, а вот у ребенка он еще не полностью развит и недостаточно силен, чтобы бороться с токсинами.

Фруктовый сок и фреш

Даже 100-процентный, не является чем лучше, чем сахарная вода. Он содержит калории, но не содержит клетчатки и питательных веществ, необходимых детям. Американская академия педиатрии (AAP) теперь рекомендует вообще не давать фруктовый сок детям младше года.

Но даже после первого дня рождения сок может быть только в небольших количествах в течение дня - не более 110 мл в день для детей младше 3 лет.

Коровье молоко в качестве самостоятельного напитка

У него высокое содержание различных питательных веществ, что может давать дополнительную нагрузку на почки. Однако молоко можно добавлять в кашу, омлет.

Сырые яйца, мясо, рыба, непастеризованные продукты и молочные продукты

Они могут содержать опасные бактерии и вызывать заболевание.

Кофеин

Включая чай, кофе и шоколад. Не установлено безопасное количество кофеина для детей.

Еда, которая не растворяется во рту

Из-за опасности удушья также не давайте ребенку пищу, которая не растворяется во рту, не растирается деснами или легко проскальзывает в дыхательные пути. Воздерживайтесь от нее, пока ваш ребенок не станет жевать.

Сырые овощи

Сырые овощи с твердой мякотью (морковь, болгарский перец, сельдерей). Сварите их и нарежьте кубиками или нашинкуйте перед подачей.

Сырые фрукты

Сырые фрукты с жесткой мякотью (яблоки, незрелые груши) и целые ягоды с косточками (виноград, вишня).

Также нельзя давать ребенку: