6 эффективных советов, которые помогут навсегда преодолеть страх перед полетами

Путешествия открывают перед нами мир, но страх перед полетами часто становится преградой для многих. Впрочем, есть много способов, как взять под контроль свои эмоции и наслаждаться полетами.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает практические советы, которые помогут вам справиться со страхом и сделать полеты приятными и беззаботными.

Знания - ключ к спокойствию

Один из самых эффективных способов преодолеть страх - понимание процессов, происходящих во время полета. Изучите, как работает самолет, какие меры безопасности принимаются и почему турбулентность не опасна.

Например, турбулентность - это лишь движение воздуха, и современные самолеты спроектированы так, чтобы выдерживать значительно более сильные нагрузки. Просмотр видео или чтение статей от пилотов может помочь развеять мифы и уменьшить тревожность.

Также узнайте о статистике авиации: полеты являются самым безопасным видом транспорта. Когда вы будете знать, что самолет проходит тщательные проверки, это придаст вам уверенности.

Подготовка к полету

Правильная подготовка может значительно уменьшить уровень тревожности. Забронируйте место ближе к крылу самолета - это зона с минимальной турбулентностью. Придите в аэропорт заранее, чтобы избежать стресса из-за спешки.

Надевайте удобную одежду, которая не сковывает движений и обеспечивает комфорт во время полета. Заранее составьте список вещей, которые помогут вам расслабиться: книги, любимая музыка или подкасты.

Если вас пугают закрытые пространства, займите себя дыхательными упражнениями или медитацией. Подготовка к полету - это первый шаг к контролю над своими эмоциями.

Используйте техники релаксации

Во время полета страх часто усиливается из-за физического напряжения. Освойте техники дыхания, которые помогают уменьшить тревогу: вдыхайте медленно через нос, считайте до четырех, задержите дыхание на две секунды, а затем выдыхайте через рот.

Попробуйте представить себя в месте, которое вызывает спокойствие и комфорт, например, на пляже или в лесу. Используйте приложения для медитации или слушайте звуки природы, чтобы сосредоточиться на чем-то приятном. Легкий массаж шеи или рук также может помочь расслабиться во время полета.

Многие люди боятся летать на самолетах (фото: Pixabay.com)

Не избегайте помощи

Если страх перед полетами сильно мешает вашей жизни, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам. Психотерапевты используют эффективные методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает изменить негативные мысли.

Существуют также курсы для преодоления страха полетов, где вас научат понимать авиацию и управлять своими эмоциями. В некоторых случаях могут быть полезными легкие успокоительные средства, но только после консультации с врачом. Путешествие со спутником, который поддерживает вас и понимает ваши страхи, также может быть полезным.

Займите себя во время полета

Один из способов уменьшить страх - отвлечься на что-то интересное. Возьмите с собой книгу, которая давно ждала вас, или загрузите несколько серий любимого сериала. Смотрите фильмы, играйте в игры на телефоне или рисуйте, если это помогает вам расслабиться.

Общение с соседом по креслу также может помочь отвлечься от мыслей о полете. Важно найти занятие, которое вам нравится и которое полностью захватит ваше внимание. Когда вы заняты, у страха нет времени развиваться.

Подумайте о цели путешествия

Сосредоточьтесь на положительных аспектах вашего путешествия: на приключениях, которые вас ждут, на новых местах, которые вы увидите. Представьте, как вы наслаждаетесь отдыхом на пляже, дегустируете местную кухню или гуляете по древним улочкам.

Эти мысли помогают переключить внимание с полета на приятные ожидания. Помните, что полет - это лишь короткий этап на пути к вашей мечте. Мысли о том, что вас ждет что-то интересное, помогут преодолеть тревогу.