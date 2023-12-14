Эти новогодние украшения могут лишить вас Интернета. Уберите Wi-Fi роутер от них!

Wi-Fi-роутер - это чувствительное устройство, работа которого может нарушаться через бытовые приборы. Но мало кто знает о том, что даже новогодние украшения могут нарушить нормальную работу роутера.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британский информационный телеканал GB News рассказывает, какие праздничные украшения следует держать подальше от роутера, чтобы обеспечить стабильное Wi-Fi соединение.

Мишура

Возможно, вы слышали, что не рекомендуется размещать роутеры рядом с зеркалами. Это связано с тем, что зеркала отображают Wi-Fi сигнал, вызывая его рассеяние, что может снизить качество интернет-подключения для ваших устройств. То же касается и мишуры, которая часто производится из светоотражающего материала.

Если вы решите украсить место вокруг роутера или его самого мишурой, не ждите положительных результатов. Wi-Fi-сигнал будет отражаться множество раз от маленьких зеркал на мишуре, рассеиваться, и только после этого с трудом достигнет точки назначения - смартфона, ноутбука, планшета и других устройств.

Обматывание маршрутизатора мишурой не рекомендуется также из-за возможности спровоцировать пожар.

Гирлянда

По мнению экспертов, гирлянды могут генерировать слабое электромагнитное поле, которое, возможно, мешает передаче радиоволн от роутера к устройствам в доме. Очевидно, чем больше гирлянд установлено в доме, тем сложнее для роутера обеспечить стабильное соединение.

Если вы заметили понижение скорости интернета после украшения дома, рекомендуется попытаться разместить роутер на большем расстоянии от освещения или, наоборот, переместить гирлянды в другое место.

Не рекомендуется размещать гирлянды близко к роутеру. Само устройство уже нагревается в процессе работы и добавление тепла от гирлянд создает идеальные условия для возгорания в доме.

Почему нельзя ставить елку рядом с роутером

Елки обычно декорированы гирляндами, мишурой и блестящими шарами. Разместив праздничное дерево перед маршрутизатором, вы можете обнаружить, что елка блокирует Wi-Fi сигнал не менее эффективно, чем стена из бетона.