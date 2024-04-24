Какую рыбу можно ловить в мае, а какую - категорически запрещено
Рыбаки в Украине уже радуются теплу, но должны знать, что в мае ловить можно не всю рыбу.
Какую рыбу можно ловить, а которая запрещена, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В материале использованы данные Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Какую рыбу ловить запрещено
С 1 апреля 2024-го продолжается ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов рыбы. Этот запрет вводится с целью сохранения рыбных ресурсов и стимулирования процесса размножения рыбы во время нереста, когда она наиболее уязвима.
Это важная мера для поддержания экологического равновесия в водоемах и сохранения биоразнообразия водных экосистем.
Нерестовый запрет часто устанавливается на определенный период времени, чтобы обеспечить надлежащую охрану рыбных видов в важный для них период жизненного цикла.
Во время нереста запрещается ловить все виды рыбы, занесенные в Красную книгу Украины. К ним относятся:
- Лосось Дунайский
- Таймень
- Голавль
- Вырезуб
- Черный аист
- Стерлядь
- Мидия черноморская
- Устрица съедобная
Какую рыбу ловить можно в мае
Любительское рыболовство разрешено в период нереста, однако важно соблюдать установленные правила и ограничения.
Регулировка количества пойманной рыбы помогает в предупреждении чрезмерного отлова и поддерживает здоровое состояние рыбных популяций.
В зависимости от региона и вида рыбы существуют различные нормы по максимальному количеству рыбы, которую можно поймать за один раз или в течение определенного периода времени. Чаще это выражается в весовом ограничении или количестве штук рыбы в день или на человека.
Важно тщательно соблюдать эти правила, чтобы способствовать сохранению рыбных ресурсов и сохранить возможность рыболовства для будущих поколений.
Эту рыбу можно ловить во время нереста (Скриншот)
Кто может рыбачить вопреки запрету
Согласно официальным данным, рыбалка в этот период разрешается:
- только с берега за пределами нерестилищ
- крючковыми орудиями отлова с количеством крючков не более двух на рыбалку
- спиннингом с одной искусственной приманкой.
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Напомним, ранее мы рассказывали о новых штрафах для любящих рыбачить украинцев.