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Такую ошибку делают почти все во время приема витамина D

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Пятница 28 июля 2023 16:33
Такую ошибку делают почти все во время приема витамина D Побочные действия витамина D (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Витамин D очень важный нутриент, преимущественно вырабатываемый в организме под действием солнечного света. Также человек получает витамин из рациона. Однако, следует знать, всегда ли употребление витамина дополнительно безопасно.

Об этом сообщили в медицинском сообществе "Бережи себе" в Telegram.

Как витамин влияет на организм

Эндокринолог Диана Крылова рассказала, что витамин помогает формировать и поддерживать крепкость костей, регулирует нормальный уровень кальция и фосфора в крови и улучшает усвоение кальция.

Также соединение помогает поддерживать здоровую иммунную систему и контролировать рост клеток. Витамин D содержится в некоторых продуктах, таких как жирные виды рыбы, молоко и сухие завтраки.

Врачи советуют принимать витамин D на постоянной основе для большинства людей, но, конечно, в профилактических дозах.

Однако есть случаи, когда витамин D может даже навредить организму человека.

Основная ошибка

Люди не всегда обращают внимание на то, употребляется ли витамин в правильной дозировке. Особенно когда решение потреблять добавку принимается самостоятельно. Однако, соблюдать правильную дозировку - крайне важно.

К тому же большинство людей употребляет витамин без предварительной сдачи анализов. Поэтому чаще всего вредные эффекты витамина D связаны именно с его передозировкой.

Витамин усиливает всасывание кальция в желудочно-кишечном тракте. Поэтому чрезмерный уровень витамина D может вызвать накопление кальция сверх нормы (гиперкальциемия).

Такое состояние сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота, слабость, спутанность сознания, потеря аппетита, обезвоживание, чрезмерное мочеиспускание и жажда.

Как еще может проявляться токсичность витамина

Токсическое влияние от избытка витамина D может прогрессировать до боли в костях и проблем с почками.

Чрезвычайно высокий уровень витамина D может повлечь за собой почечную недостаточность, нерегулярное сердцебиение и даже смерть.

В таком случае нужно немедленно прекратить прием витамина D и ограничить потребление продуктов, содержащих много кальция.

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