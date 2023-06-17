8 добавок и витаминов, которые замедляют старение после 40 лет
Прием витаминов и добавок не подарят вам вечную молодость, но они могут существенно ее продлить, замедлив процессы старения. Особенно об этом нужно позаботиться после 40 лет.
О том, какие вещества помогут вам подольше остаться молодыми, рассказали на ресурсе Eat This, Not That.
Добавки с экстрактом граната
Гранатовые добавки могут стать отличным дополнением к рациону. Они наполнят организм растительными соединениями, которые могут уменьшить повреждение кожи, вызванное УФ-лучами. Солнечные лучи способны обесцвечивать кожу и вызвать морщинки.
Одно исследование показало, что прием добавки с экстрактом граната в течение 4 недель привел к уменьшению выраженности морщин.
DHA
Это полиненасыщенная жирная кислота класса Омега-3. Сниженный уровень DHA связан с ухудшением когнитивных функций во время старения. Некоторые данные свидетельствуют о том, что это питательное вещество может помочь снизить риск болезни Альцгеймера и улучшить память.
Одним из самых лучших источников DHA является жирная холодноводная рыба. Также можно получать DHA в виде добавки.
Витамин D
Витамин D является важным питательным веществом, помогающим бороться с признаками старения. Это питательное вещество может помочь уменьшить повреждение ДНК кожи и воспаление.
Этот "солнечный витамин" также может играть важную роль в здоровье костей, что является ключевым фактором при замедлении старения, поскольку пожилые люди чаще имеют более слабые кости и страдают от переломов, чем молодежь.
Витамин С
Если в вашем рационе не хватает витамина С, включение его в добавку может принести значительную пользу. Это питательное вещество принимает участие в синтезе коллагена кожи и выведении соединений, которые могут вызвать повреждение кожи.
Поддержание здорового уровня витамина С может иметь защитный эффект против возрастного понижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера.
Коллаген
С возрастом выработка организмом коллагена уменьшается. Это вещество помогает коже быть упругой и здоровой. Эта добавка также может помочь поддерживать здоровье костей. На этом факторе люди должны сосредотачиваться с возрастом, поскольку половина женщин старше 50 лет и четверть мужчин старше 50 лет имеют возрастной перелом костей.
Ресвератрол
Ресвератрол - природное вещество, содержащееся во многих продуктах, особенно в кожуре некоторых сортов винограда. Оно поддерживает нормальную воспалительную реакцию организма и активацию особого класса белковых ферментов, называемых сиртуинами. Они помогают управлять старением клеток, воспалительной реакцией и метаболизмом глюкозы.
Коэнзим Q10
Этот элемент способствует здоровому старению путем усиления функции митохондрий, что в свою очередь может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и кожи. Это делает его одним из лучших добавок для замедления старения.
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