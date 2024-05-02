Какую "деликатесную" рыбу лучше покупать - дикую или выращенную в условиях аквакультуры?

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Где и как правильно покупать осетрину

Есть несколько простых правил, которые помогут купить осетрину, не навредив ни собственному здоровью, ни природе. Вот они:

Не покупайте черную икру и осетрину "из рук в руки". Существует высокая вероятность того, что такая продукция является контрабандой. Продукцию из осетровых следует покупать в специализированных магазинах, предприятиях аквакультуры или крупных супермаркетах, которые заботятся о своей репутации и не будут рисковать продавать нелегальные продукты.

Обратите внимание на стоимость! Дешевая икра и рыба могут быть подделкой.

Ищите на упаковке маркировку, которая гарантирует законную и экологическую добычу. На баночке с икрой должна быть лента с кодом CITES (Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры). Этот код подтверждает законное производство черной икры на аквакультурной ферме.

Также отметим, что на официальном веб-сайте СITES размещен перечень зарегистрированных аквакультурных предприятий по производству осетровых и указано, могут ли они осуществлять экспорт и/или переупаковку продукции осетровых в текущем году согласно требованиям СITES.

Добавим, что севрюга, из-за своей прихотливости и позднего наступления половой зрелости, практически не выращивается в искусственных условиях. Поэтому икра и мясо севрюги, которые можно встретить на рынке, чаще всего имеют нелегальное происхождение.

Самыми распространенными видами, выращиваемыми в аквакультуре, являются: сибирский осетр, стерлядь, гибрид русского и сибирского осетр. Реже встречаются: русский осетр и бестер (гибрид белуги и стерляди).

Как покупать осетрину правильно (фото: Freepik)

Как правильно выбрать черную икру и признаки подделки

Есть несколько правил и советов, которые помогут выбрать качественную икру и не отравиться.

Внешний вид:

икринки: целые, без трещин, однородного размера и цвета

консистенция: рассыпчатая, не жидкая, не слишком жесткая

размер: зависит от вида осетровых (наибольшая - у белуги, мелкая - у севрюги)

цвет: от серого до черного, возможны оттенки (серо-янтарный, оливковый)

Вкус:

нежный, сливочный, без посторонних сладостей

легкий солоноватый привкус

отсутствие резкого рыбного запаха

Признаки подделки:

идеально круглая форма икринок

резкий рыбный запах

жидкая или слишком жесткая консистенция

неоднородный цвет

наличие искусственных добавок

Черная икра (фото: Freepik)

Вредна ли искусственно выращенная осетрина и черная икра?

Торговля дикой осетриной и продуктами из нее запрещена как в Украине, так и за границей. Единственный законный способ насладиться этим деликатесом заключается в осетрине, выращенной искусственно в условиях аквакультуры, а именно на осетровых фермах.

Современные технологии позволяют получить икру и мясо, которые по вкусу и пользе не уступают "диким" аналогам.

Тем более, что в Украине и по всему миру существует много аквакультурных предприятий, предлагающих качественную и, главное, легальную осетрину.

Почему же эксперты советуют выбирать осетрину и черную икру, выращенные на предприятиях аквакультуры? Ответы на эти вопросы - ниже.

Половой зрелости осетровые достигают только в возрасте 8-20 лет, в зависимости от вида. К примеру, белуга готова к первому нересту только на 10-15 году жизни. Более того, нерестятся они не ежегодно, а через определенный промежуток времени (в среднем это 2-4 года). Вот почему отлов молодежи этих рыб особенно плохо влияет на выживание осетровых в дикой природе. Аквакультура помогает снизить давление на дикие популяции, давая возможность людям потреблять осетрину без ущерба для природных ресурсов.

Предприятия аквакультуры играют немаловажную роль в восстановлении популяции осетровых. Молодежь, выращенная в аквакультурных хозяйствах, выпускается в природную среду. Впоследствии после созревания в море рыбы возвращаются в реки для нереста, что помогает восстанавливать прерванный жизненный цикл вида.

Легальная аквакультура - гарантия безопасности. Государственное регулирование производства аквакультурной продукции гарантирует соблюдение санитарных норм, правил транспортировки и хранения. Это делает "фермерскую" осетрину и черную икру безопасными для употребления.

Осетер (фото: Википедия)

Почему нельзя покупать осетрину "с рук"

Браконьерская и контрабандная продукция несет в себе серьезные риски для здоровья. В частности:

Пренебрежение санитарными нормами . А производство и упаковка без соблюдения правил может привести к заражению икры бактериями и другими возбудителями

. А производство и упаковка без соблюдения правил может привести к заражению икры бактериями и другими возбудителями Нарушение температурного режима . Это может привести к размножению вредных микроорганизмов в рыбе и привести к интоксикации и пищевым отравлениям

. Это может привести к размножению вредных микроорганизмов в рыбе и привести к интоксикации и пищевым отравлениям Запрещенные консерванты . Для сохранения нелегальной икры часто используются химические вещества, антибиотики, красители и другие опасные для здоровья компоненты

. Для сохранения нелегальной икры часто используются химические вещества, антибиотики, красители и другие опасные для здоровья компоненты Риски употребления дикой осетрины. Некоторые виды диких осетровых могут накапливать в своих тканях вредные вещества (в частности, ртуть), что может быть очень опасным для людей

Белуга занесена в Красную книгу (фото: Википедия)

Почему осетровые занесены в Красную книгу

160 лет назад этнограф Александр Афанасьев-Чужбинский описывал, как в низовьях Днепра и у Кинбурнской косы рыбаки ловили осетров и огромных белуг.

Во время нереста воды Дуная и Днепра чуть не кишили "красной рыбой" - так когда-то называли представителей осетровых видов рыб (белуга, стерлядь, севрюга, осетр). Реки Дунай, Днестр, Днепр, Северский Донец были и частично остаются поселками для осетровых рыб.

Несмотря на это, сегодня они - редкость для этих рек, а некоторые виды и вовсе исчезли, таких как осетр атлантический и осетр шип.

В XX веке дамбы гидроэлектростанций преградили осетрам путь к нерестилищам в верхнем течении рек. А массовый отлов и браконьерство привели почти к полному их уничтожению.

Сегодня свободноживущие осетровые виды рыб занесены в Красную книгу Украины и остро нуждаются в охране и хранении.