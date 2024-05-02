Яку "делікатесну" рибу краще купувати - дику чи вирощену в умовах аквакультури?

На Великдень багато українців звикли балувати себе різними делікатесами. Одні з таких - чорна ікра та осетрина. Але є кілька важливих моментів, які треба врахувати під час купівлі цих "екзотичних" продуктів. Наприклад, чи варто боятися купувати рибу, яка вирощена в умовах аквакультури
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на поради, розповсюджені Всесвітнім фондом природи України (WWF-Україна), розповідає, яку продукцію осетрових краще обрати для споживання, щоб вона була смачна і не нашкодила здоров’ю.
Є кілька простих правил, які допоможуть купити осетрину, не нашкодивши ні власному здоров’ю, ні природі. Ось вони:
Не купуйте чорну ікру та осетрину "з рук в руки". Існує висока ймовірність, що така продукція є контрабандою. Продукцію з осетрових варто купувати у спеціалізованих магазинах, підприємствах аквакультури або великих супермаркетах, які дбають про свою репутацію і не ризикуватимуть продавати нелегальні продукти.
Зверніть увагу на ціну! Дешева ікра та риба може бути підробкою.
Шукайте на упаковці маркування, яке гарантує законний та екологічний видобуток. На баночці з ікрою має бути стрічка з кодом CITES (Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення). Цей код підтверджує законне виготовлення чорної ікри на аквакультурній фермі.
Також зазначимо, що на офіційному веб-сайті СITES розміщено перелік зареєстрованих аквакультурних підприємств з виробництва продукції осетрових та зазначено, чи можуть вони здійснювати експорт та/чи перепакування продукції осетрових у поточному році згідно з вимогами СITES.
Додамо, що севрюга, через свою вибагливість та пізнє настання статевої зрілості, практично не вирощується в штучних умовах. Тому ікра та м'ясо севрюги, які ви можете зустріти на ринку, найчастіше мають нелегальне походження.
Найпоширенішими видами, які вирощують в аквакультурі, є: сибірський осетер, стерлядь, гібрид російського та сибірського осетрів. Рідше зустрічаються: російський осетер і бестер (гібрид білуги та стерляді).
Є кілька правил і порад, які допоможуть вибрати якісну ікру і не отруїтися.
Торгівля дикою осетриною та продуктами з неї заборонена як в Україні, так і за кордоном. Єдиний законний спосіб насолодитися цим делікатесом полягає в осетрині, вирощеній штучно в умовах аквакультури, а саме на осетрових фермах.
Сучасні технології дозволяють отримати ікру та м'ясо, які за смаком і користю не поступаються "диким" аналогам.
Тим паче в Україні та по всьому світу існує багато аквакультурних підприємств, що пропонують якісну та, головне, легальну осетрину.
Чому ж експерти радять обирати осетрину та чорну ікру, вирощені на підприємствах аквакультури? Відповіді на ці питання - нижче.
Статевої зрілості осетрові досягають лише у віці 8-20 років, залежно від виду. Наприклад, білуга готова до першого нересту лише на 10-15 році життя. Ба більше, нерестяться вони не щорічно, а через певний проміжок часу (в середньому це 2-4 роки). Ось чому вилов молоді цих риб особливо погано впливає на виживання осетрових в дикій природі. Аквакультура допомагає зменшити тиск на дикі популяції, даючи можливість людям споживати осетрину без шкоди для природних ресурсів.
Підприємства аквакультури відіграють важливу роль у відновленні популяції осетрових. Молодь, вирощена в аквакультурних господарствах, випускається в природне середовище. Згодом, після дозрівання в морі, риби повертаються в річки для нересту, що допомагає відновлювати перерваний життєвий цикл виду.
Легальна аквакультура - гарантія безпеки. Державне регулювання виробництва аквакультурної продукції гарантує дотримання санітарних норм, правил транспортування та зберігання. Це робить "фермерську" осетрину та чорну ікру безпечними для вживання.
Браконьєрська та контрабандна продукція несе в собі значні ризики для здоров'я. Зокрема:
Білуга занесена до Червоної книги (фото: Вікіпедія)
160 років тому етнограф Олександр Афанасьєв-Чужбинський описував, як у пониззі Дніпра та біля Кінбурнської коси рибалки ловили осетрів та величезних білуг.
Під час нересту води Дунаю та Дніпра ледь не кишіли "червоною рибою" - так колись називали представників осетрових видів риб (білуга, стерлядь, севрюга, осетер). Річки Дунай, Дністер, Дніпро, Сіверський Донець були й частково залишаються оселищами для осетрових риб.
Попри це, сьогодні вони - рідкість для цих річок, а деякі види й зовсім зникли, як-от осетер атлантичний та осетер шип.
У XX столітті дамби гідроелектростанцій перегородили осетрам шлях до нерестовищ у верхній течії річок. А масовий вилов і браконьєрство призвели майже до повного їх винищення.
Сьогодні вільноживучі осетрові види риб занесені до Червоної книги України і гостро потребують охорони та збереження.
Раніше ми повідомляли, яку рибу можна ловити в травні, а яку - категорично заборонено.
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