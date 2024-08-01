Якщо волосся пушиться як кульбабка. Перукар розказала, що з цим робити
Дуже часто жінки скаржаться на те, що їх волосся пушиться та виглядає як кульбабка. Але це означає, що волосся просто пересушене чи пошкоджене.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на перукаря та стиліста по волоссю Руслану Бєлу в Instagram.
Що треба знати про пористе волосся
Експерт розказала, що пористе, пересушене та пошкоджене волосся - це три різні структури волосини, які потребують різного догляду та різних засобів.
Пористість волосся - це здатність волосини поглинати і підтримувати вологу.
Пориста волосина поглинає багато вологи, але і швидко втрачає її.
Чим менше вологи у волосині, тим більше вона закручена, а отже - більше пориста.
"Так, якщо ти кучеряшка від природи і не фарбована - твоє волосся пористе. Крапка. Це твоя особливість і родзинка. У такої структури є свої переваги, тому люби, доглядай і не добивай", - написала Руслана.
За її словами, пористе від природи волосся не зміниш нічим. Воно особливо потребує зволоження. А от неправильний догляд курчавого волосся з локонів на голові робить пух.
"Щоб "збити" цей пух та для виразних кучерів, для догляду треба обирати щільні кремоподібні продукти", - радить перукар.
Некоректне фарбування волосся та неправильно підібраний догляд може змінити пористість волосся з низької або нормальної пористості на високу.
Якщо у вас непористе від природи волосся, та воно стало виглядати подібним, швидше за все воно сильно пересушене, полотно "вбите" або волосся пошкоджене. Сухе волосся також набирає об’єму і починає стирчати та пушитися.
Що робити з таким волоссям?
- Пересушене вбите волосся - повернути до життя, то треба підбирати стабільні доглядові засоби.
- Пошкоджене волосся захистити від впливу, що його пошкоджує.
- Варто зважати і на товщину волосини - доглядовий продукт, все ж таки, підбирається індивідуально.
- Після того, як волосся виведете зі стану пересушеного чи пошкодженого, потрібно буде знову змінити догляд.
Нагадаємо, що перукар розказала, який догляд потрібен волоссю влітку та поділилася цінним лайфхаком.
До речі, раніше перукар розповіла, що треба робити при випадінні волосся.