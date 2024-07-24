Парикмахер рассказала, какой уход нужен волосам летом и поделилась ценным лайфхаком

Лето - это сезон, который мы всегда с нетерпением ждем. Солнце и высокие температуры оказывают большое влияние на состояние наших волос в это время.

Как ухаживать за локонами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на парикмахера и стилиста по волосам Руслану Белу в Instagram.

Как ухаживать за волосами летом

Эксперт рассказала, что на самом деле уход за шевелюрой летом такой же, как зимой и весной. Это шампунь, кондиционер или маска и несмываемый уход, подходящие для ваших волос.

Море и горы - как ухаживать

Руслана поделилась лайфхаком - маску или кондиционер (даже тот, который не подходит для ваших волос, но странным образом он у вас есть), наносим на влажные руки и хорошо распределяем, грубо говоря, на хвостовую зону. Все это прячем под кепку или шляпу. Лишний ультрафиолет волосам не нужен.

"Почему в этом случае нам подходит любой кондиционер или маска? Потому нужны только свойства силикона для обволоки волоса - как временная защита", - рассказала парикмахер.

"Морской воздух и вода действуют на наши волосы как соль на баклажаны. Если посыпать резаный баклажан солью - выступит влага. Так же соль кристаллизуется на волосах и выводит из них естественную влагу", - добавила мастер.



В случае гор, где нет соли в воздухе и воде, лайфхак с кондиционером будет действовать как защита от высокого уровня ультрафиолета.

Бассейн или аквапарк

Если же вы посещаете бассейн или аквапарк, следует понимать, что там в воду добавляют разреженный хлор для дезинфекции. А хлор разъедает волос.

Особенно блондинки после бассейна могут заметить, как пряди приобретают неприятный зеленоватый оттенок. Хлор из бассейна действует как окислитель, помогающий молекулам меди и другим химическим веществам связаться с белком в стержне волоса.

"Но мой лайфхак, описанный выше, поможет защитить волосы от химических сюрпризов хлорированной воды. Потому что резиновая шапочка никак не защитит волосы. В конце дня обязательно смываем все и моем волосы", - резюмировала Руслана.