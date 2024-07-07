Самые стильные джинсы этого лета: 5 пар, которые сделают ваш образ трендовым

Кажется, многим из нас знакома ситуация, когда полка в шкафу ломится от джинсов, но мы продолжаем покупать новые, потому что до сих пор не нашли идеальную пару для выхода. Как справиться с этой проблемой?

РБК-Украина (проект Styler) предлагает обсудить самые трендовые джинсы сезона лето 2024, чтобы у вас точно была подходящая пара для любого случая!

Скинни (но не совсем)

Скинни-джинсы можно считать одним из самых противоречивых трендов: они пережили многое, чтобы снова вернуться в моду в 2024 году.

Скинни все чаще появляются на подиумах и в новых коллекциях ведущих брендов. Можно ли их носить? Да, если это не чрезмерно обтягивающие джинсы, напоминающие леггинсы, а гибрид скинни и прямых джинсов, также известный как сигариллы.

Скинни (фото: instagram.com/oooginananaooo)

Джинсы прямого кроя

Еще один камбэк, на этот раз из 1990-х. Прямые джинсы - вечная классика, которая вряд ли когда-нибудь потеряет свою актуальность. Такая модель джинсов прекрасно подчеркивает талию и подходит практически для любого силуэта, не обтягивая ноги.

Прямая форма штанин визуально удлиняет и стройнит ноги, а также акцентирует внимание на бедрах. В общем, эти джинсы хороши со всех сторон!

Джинсы прямого кроя (фото: instagram.com/mariatilve)

Джинсы с принтами

Пайетки, банты, вышивки, стразы - все это в летнем сезоне 2024 года официально в тренде. Плюсы: вы точно будете в центре внимания, ваш образ будет выглядеть гламурно и стильно, и на него захочется любоваться.

Минусы: возможен дискомфорт. Представьте, что каждый раз стразы будут за что-то цепляться... Чтобы избежать неудобств, выбирайте джинсы с качественным пошивом. Казалось бы очевидно, но это важно.

Джинсы с принтами (фото: instagram.com/kfjeans_)

Джинсы-подковы

А вот что действительно неожиданно появилось в этом сезоне - так это джинсы-подковы. Они гораздо интереснее, чем кажутся на первый взгляд!

Джинсы такой формы не корректируют фигуру, а, наоборот, добавляют объема. Чтобы "бочковатый" крой не делал ноги визуально шире, выбирайте модели с высокой посадкой и не слишком широкими штанинами.

Миниатюрным девушкам стоит выбирать джинсы, которые закрывают щиколотки, иначе они могут визуально укоротить ноги.

Джинсы-подковы (фото: instagram.com/classy__gals​​)

Светлые джинсы

Джинсы сливочного цвета - несомненный мастхэв. Хотя мы не отказываемся от темных оттенков, лето создано для светлых нарядов.

Да и следующей осенью молочные брюки будут весьма актуальными: элегантное и женственное сочетание тренча, джинсов, темно-коричневых казаков и полосатого укороченного лонгслива.

Светлые джинсы (фото: instagram.com/garbarova.ua)