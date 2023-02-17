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Если цена в чеке и на ценнике отличаются: украинцам рассказали, что делать

Что делать при отличии цены на ценнике и в чеке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцам как потребителям обязательно нужно знать свои права, в частности в магазине. Часто случается так, что вы увидели ценник товара, а в чеке уже стоит совсем другая цифра.

Что делать человеку в таком случае рассказали на сайте Госпродпотребслужбы.

Что вы должны знать о своих правах?

Потребитель имеет право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, обеспечивающей возможность сознательного и компетентного выбора (Закон Украины "О защите прав потребителей").

Информация должна быть предоставлена ​​потребителю до приобретения им товара или заказа работы (услуги).

Информация о продукции, в том числе, должна содержать данные о цене (тарифе), условиях и правилах приобретения продукции.

Что должен сделать продавец

Продавец (исполнитель), реализующий продукцию, должен обязательно указывать цену каждой единицы такой продукции или одной категории продукции и цену одной стандартной единицы этой продукции.

Надписи о цене реализации продукции должны быть четкими и простыми для понимания.

Цена продукции должна включать в себя все налоги и неналоговые обязательные платежи, которые в соответствии с законодательством уплачиваются потребителем при покупке соответствующей продукции.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме, обязаны реализовывать товары при наличии ценника на товар – Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Что делать, если ценник товара и цена в чеке отличается?

Если потребитель видит одну цену на ценнике определенного товара и хочет уплатить именно эту цену, однако на кассе при расчете оказывается, что цена на товар другая, тогда необходимо обратиться в администрацию магазина с требованием возврата разницы между ценой на ценнике и ценой, указанной в чеке.

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