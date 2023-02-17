Якщо ціна в чеку та на ціннику відрізняються: українцям розповіли, що робити

Що ви повинні знати про свої права?

Споживач має право на отримання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість свідомого та компетентного вибору (Закон України "Про захист прав споживачів").

Інформація має бути надана споживачеві до придбання ним товару або замовлення роботи (послуги).

Інформація про продукцію, в тому числі, повинна містити дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції.

Що має зробити продавець

Продавець (виконавець), який реалізує продукцію, повинен обов'язково вказувати ціну кожної одиниці такої продукції або однієї категорії продукції та ціну однієї стандартної одиниці цієї продукції.

Написи про ціну реалізації продукції мають бути чіткими та простими для розуміння.

Ціна продукції повинна включати всі податки і неподаткові обов'язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються споживачем при купівлі відповідної продукції.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі, зобов'язані реалізовувати товари за наявності цінника на товар – Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Що робити, якщо цінник товару та ціна в чеку відрізняється?

Якщо споживач бачить одну ціну на ціннику певного товару і хоче сплатити саме цю ціну, проте на касі при розрахунку виявляється, що ціна на товар інша, тоді необхідно звернутися до адміністрації магазину з вимогою повернення різниці між ціною цінника та ціною, зазначеною в чеку.