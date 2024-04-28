Легкий пирог с грушей и камамбером: рецепт невероятно вкусной выпечки

Эту ароматную выпечку очень просто готовить - ведь не нужно отдельно замешивать тесто, используется готовое слоеное или фило, которые можно приобрести чуть ли не в каждом магазине. А сочетание груши с камамбером, хоть и кажется необычным, непременно придется вам по вкусу.

О том, как готовить пирог с камамбером и грушей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарную Instagram-страницу anny.cooking.

Что нужно для пирога с грушей и камамбером

Для того чтобы приготовить эту невероятно вкусную выпечку, нужны следующие ингредиенты:

Тесто фило или слоеное - 1/2 упаковки

Груша - 2 шт.

Камамбер - 125-150 г (1 шт.)

Яйца - 2 шт.

Молоко - 150 мл

Сливочное масло - 30 г

Мед - 4-5 ст. л.

Орешки - по вкусу

Форма для выпечки 30х35 см

Как готовить пирог с грушей и камамбером

Застелите форму для выпечки пергаментом и выложите тесто - сложите каждый лист "гармошкой" по длинной стороне и заполните сложенными листами формочку. Высота такой "гармошки" должна быть 3,5-4 см. Количество листов теста зависит от размера формы.

Нарежьте камамбер на тонкие ломтики примерно 0,5 см толщиной. Груши помойте, разрежьте пополам и удалите зернышки. После этого нарежьте фрукты поперек тонкими ломтиками такой же толщины, как и сыр.

Выложите кусочки груши и сыра между листами теста. После этого приготовьте "заливку" для смазки теста - в миску разбейте яйца, добавьте молоко и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Растопите сливочное масло, смажьте им тесто и вылейте "заливку".

Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте пирог 30 минут, до золотистой корочки теста. Готовый пирог полейте медом и, по желанию, украсьте орешками. После этого подождите, пока выпечка немного остынет - и можно угощаться.