120/80 - это не идеал. Семейный врач назвал допустимые колебания давления

Стандартный показатель артериального давления 120/80 считается нормой, но это все же не идеал. Есть определенные рамки, в которых давление может колебаться, но в случае превышения показателей необходимо обратиться к врачу.

Какие показатели считаются предельными – читайте ниже в материале Styler ниже.

120 на 80 - норма давления?

Семейный врач Михаил Цюрак в Instagram напоминает, что артериальное давление - это важный показатель работы сердечно-сосудистой системы организма.

"Многие украинцы имеют дома тонометр для измерения давления. И при отклонении показателей от сакрального 120/80 миллиметров ртутного столбика даже на несколько единиц кто-то сразу может впасть в панику", - отметил медик.

Какая норма артериального давления на самом деле

Так, международные рекомендации определяют норму АД в промежутке 91-139 мм. рт. ст. - систолическое или "верхнее" давление, 69-89 мм. рт. ст. - диастолическое или "нижнее" давление.

Почему такие диапазоны давления? Давление зависит от массы тела человека, тонуса нервной системы, физической активности.

Число 120/80 называют оптимальным обобщенным значением, но это не идеал, к которому вы должны стремиться. Для примера, у вас всегда может быть давление 105 на 70, и это ваша норма, поскольку она находится в диапазоне давления, которое является безопасным для сердечно-сосудистой системы.

С каким давлением следует обращаться к врачу

Если же ваше давление выше 140/90 мм. рт. ст., это повод обратиться к врачу, поскольку тогда увеличивается риск сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт, инсульт) и поражений органов мишеней (глаза, почки, сосуды конечностей).

Какое давление нормальное для всех возрастов и состояния

Врач-кардиолог Юлия Смерека в своем блоге Instagram дает следующие показатели для взрослых в возрасте от 18 до более 80 лет:

Фото: instagram.com/likarsmereka