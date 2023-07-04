6 вещей, которые следует убрать из кухни, чтобы освободить место

Правильная уборка кухни имеет огромное значение не только для удобства, но и для хорошего настроения. Когда все убрано, в помещении появляется много свободного места.

Что необходимо убрать из кухни - читайте на Styler ниже.

Кухонные принадлежности

В кухонных шкафах и на полках нужно периодически производить ревизию. Там можно найти предметы, которыми вы никогда не пользовались и не будете этого делать.

Если этого не произошло через несколько лет, вероятности его использования практически нет. Поэтому не жалейте не только поломанных, но и ненужных предметов. В результате появится много свободного пространства.

Просроченная еда

Все старые банки с вареньем, крупой, мукой и приправами, которые стали неприятно пахнуть, нужно выбросить. Они могут представлять серьезную угрозу для жизни.

Поэтому никогда не держите то, что не успели употребить в нужный срок. Покупайте продукты в небольшом количестве.

Посуда для праздников

У каждого дома есть посуда, которая используется только по праздникам. Однако ей не место на кухне. Все потому, что такая посуда занимает много места, а также всегда есть опасность ее разбить или повредить.

Посуду следует сложить в ящик и положить в сервант. Тогда посуда не будет мешать на кухне и можно в любое время ее достать и поставить на праздничный стол.

Старые полотенца

Если на полотенцах появились уже не выводимые пятна, то их нужно выбросить. Вытирать руки таким полотенцем уже не приятно, а они только занимают лишнее место.

То же касается всех остальных тряпок, губок для мытья посуды или протирания поверхностей. Их нужно держать в чистоте, ведь на них появляются микробы, плесень и неприятный запах.

Старые специи

Когда специи становятся старыми, они теряют свой вкус и становятся идеальной средой для вредителей. Не раздумывая бросайте их в мусорное ведро.

Кулинарные книги, которые вы никогда не читали

Яркие картинки и обложка на кулинарной книге часто привлекают домохозяек, но не все готовят по ним. Если не можете их прочесть, то они вам не нужны. Лучше отдайте подруге или знакомым.