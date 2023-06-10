Если будете так пользоваться пылесосом, он точно сломается: популярная ошибка

Пылесос может легко сломаться из-за неправильного использования. Самая популярная ошибка, которую совершают все, это втягивание любого мусора в трубу домашнего уборщика.

Что не стоит убирать пылесосом - узнайте в материале Styler дальше.

Земля и песок

Если у вас вдруг разбился вазон и рассыпалась земля или вы вдруг обнаружили под ковром кучу песка, не стоит сразу хвататься за пылесос. Уберите грязь веником, а если земля на ковре, вытряхните его. Только потом используйте пылесос для "чистовой" уборки.

Стекло и керамика

Собирать маленькие обломки стеклянного стакана с помощью пылесоса - плохая идея, ведь мелкая стеклянная крошка способна застрять в шланге или двигателе, порвать мешок для пыли.

Строительный мусор

Ни в коем случае не собирайте строительный мусор. Ведь грудки и даже мелкие частички штукатурки способны забить фильтр так, что пылесос просто придется выбросить.

Мука, кофе, другие мелкие сыпучие продукты

Очень мелкие частички не только засоряют фильтры, но и проникают сквозь них, оседая в двигателе пылесоса.

Влага

Если пылесос не имеет функции влажной уборки, использовать ее для мокрого пола, дивана или других покрытий нельзя. Даже если вы будете убирать очень небольшое количество жидкости, которая ну никак не доберется до двигателя, влага может образовать плесень внутри устройства. Тогда он не только будет портиться изнутри, но и выдавать неприятный запах из-за выходных фильтров.

Ртуть

Во-первых, пылесос запачкается частицами ртути, поэтому использовать его в дальнейшем категорически запрещено и опасно. Во-вторых, фильтры пылесоса не задержат всю ртуть и большая часть уже в распыленном виде снова окажется в помещении и осядет на всех возможных поверхностях.

Волосы

Волосы сильно забивают щетки прибора, так что вам его придется все равно вычищать руками. Если вы постриглись дома, лучше используйте веник, а не пылесос.