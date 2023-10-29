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Ксения Мишина испугала фанов фото из больничной койки: что произошло

Воскресенье 29 октября 2023 16:54
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Ксения Мишина испугала фанов фото из больничной койки: что произошло Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Ксения Мишина взволновала поклонников фотографией в своем микроблоге. Артистка опубликовала снимок из больничной палаты.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.

Ксения Мишина попала в больницу

По словам главной "Холостячки" страны, она сделала первую в своей жизни операцию.

Ксения Мишина испугала фанов фото из больничной койки: что произошло

Ксения Мишина испугала фанов фото из больничной койки: что произошло

Ксения Мишина попала в больницу (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Впервые в жизни у меня был наркоз, или как называется он. Седация. Отхожую потихоньку", - поделилась с поклонниками Ксения.

По какой причине звезде "Крипосной" понадобилось хирургическое вмешательство - она пока не сообщила. Главное, что сейчас с ней все хорошо и она под наблюдением врачей.

Ксения Мишина испугала фанов фото из больничной койки: что произошло

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, ранее Ксения Мишина призналась, как похудела на 12 килограммов за 4 месяца.

Также актриса откровенно рассказывала, какие суммы тратит на месяц и как зарабатывает деньги во время войны.

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