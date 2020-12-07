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Води більше немає: в Криму пересохли практично всі річки (фото)

Понеділок 07 грудня 2020 14:25
Води більше немає: в Криму пересохли практично всі річки (фото)
У Криму екологічна катастрофа (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В окупованому Росією Криму продовжують пересихати водойми. Прісної води на півострові практично не залишилося. Про ще одну засохлу річку повідомив на сторінці в Twitter блогер під ніком RoksolanaToday&КрымUA. Мова йде про річку Сафун-Узень на південному березі Криму.

"В Криму пересихали ріки, які живлять водосховища. На фото все, що залишилося від річки Сафун-Узень, яка впадає в Изобільненське водосховище. Живить Алушту, регіон вже на графіку по воді поки ні вночі", - сказано в повідомленні блогера.

Води більше немає: в Криму пересохли практично всі річки (фото)Річка Сафун-Узень в Криму пересохла (фото: twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, що річка Сафун-Узень впадає в Ізобільненське водосховище, яке вважається найглибшим на півострові. Однак воно все більше міліє, через те, що пересихають річки, що живлять його.

Ізобільненське водосховище постачає воду в Алушту. Через брак води місцеві жителі змушені отримувати її за графіком.

Як ми писали раніше, окупанти Криму вважають, що ключова причина втрат води полягає у крадіжці.

Нагадаємо, що раніше в окупованому Росією Криму з 2014 року висохло 10 озер. Півострів знаходиться на межі екологічної катастрофи. Причиною зникнення багатьох водойм є масове буріння свердловин в цьому регіоні.

Крім того, ми повідомляли, що річка Салгир в Сімферополі стала справжнім смітником. У водойму зливають нечистоти і нафтові відходи.

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