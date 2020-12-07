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Крим перетворився на безводний Марс: Поклонська попросила допомоги у Ілона Маска

Понеділок 07 грудня 2020 21:01
Крим перетворився на безводний Марс: Поклонська попросила допомоги у Ілона Маска
Ілон Маск (фото: Getty Images)
Автор: Styler

Наталія Поклонська звернулася до Ілона Маска за допомогою. Так нелегітимний депутат Держдуми РФ запропонувала засновнику компаній SpaceX і Tesla переїхати в окупований Крим.

Поклонська зазначила, що американський мільярдер хоче переїхати жити з Каліфорнії в Техас, але у неї є "кращий варіант" - це переїзд в Крим. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

"У нас велика кількість космічних об'єктів, а практично повна відсутність прісної води нагадує планету Марс, куди, я чула, Ілон планує відправити експедицію", - написала вона.

Вона також звинуватила Україну в тому, що на півострові немає прісної води.

"Запрошую особисто влаштуватися на сонячному узбережжі півострова і показати на ділі, чи реально ви зможете вирішити земні (а не міжгалактичні) завдання, які нам поставила Україна, позбавивши людей прісної води", - поскаржилася Поклонська.

Нагадаємо, Поклонська звернулася до президента України Володимира Зеленського з питанням постачання прісної води в Крим. Вона зазначила, що дамбу на Північно-Кримському каналі потрібно зруйнувати, як "Берлінську стіну".

При цьому користувачі мережі підняли на сміх заклик колишнього "прокурора" Криму.

Раніше у Поклонської сталася істерика після інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, який заявив, що інтерв'ю з нею і Ігорем Гіркиним він зробив у співробітництві з українськими спецслужбами.

Гордон зазначив, що слова з цих інтерв'ю будуть потрібні для доказів зради і злочинів проти України, і відеодокази знаходяться в Гаазі.

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