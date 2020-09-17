ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Криму гине ще одне водосховище: скоро повністю зникне

Крим, Четвер 17 вересня 2020 12:32
В Криму гине ще одне водосховище: скоро повністю зникне
В Криму гине ще одне водосховище (Колаж РБК-Україна, фото: Крим. Реалії)
Автор: Анна Шиканова

У Криму окупанти почали знищувати величезне водосховище

В окупованому Криму почало гинути ще одне велике водосховище – Тайганське. Оскільки окупанти півострова перестали підтримувати в нормі екологію, великий водний ресурс може просто зникнути з лиця землі.

Біля Тайганського водосховища почали пересихати колодязі, а сама водойма скоро просто перетвориться на болото. Про це повідомив в Twitter блогер під ніком "Кримський бандерівець".

"Тайганське водосховищі почало заболочуватися. У багатьох місцевих жителів пересохли криниці, водосховище – єдине місце, де вони можуть напоїти худобу. Гребля не ремонтується і деградує. Від тих, що колись жили на дні водойми молюсків залишилися тільки черепашки", - написав блогер і додав, що вперше за 70 років це водосховище почали використовувати як джерело води для Сімферополя.

Як видно на фото, окупанти кинули до водосховища труби, генератори та помпи. Вони працюють на повну потужність і викачують воду на потреби Сімферополя. Це в найближчому майбутньому призведе до того, що водосховище просто перетвориться на болото.

В Криму гине ще одне водосховище: скоро повністю зникнеВ Криму гине ще одне водосховище: скоро повністю зникнеВ Криму гине ще одне водосховище: скоро повністю зникнеВ Криму гине ще одне водосховище: скоро повністю зникнеВ Криму гине ще одне водосховище: скоро повністю зникне

В Криму гине ще одне водосховище (Фото: Крим. Реалії)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що катастрофа з водою в Криму досягла апогею і жителі скаржаться на іржу і сморід у кранах.

А також розповідали про те, що у Криму нечистоти заливають пляжі та стікають у море там, де люди відпочивають з дітьми.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Кримвода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся