У Криму будували водовід і наткнулися на 5000-літнє поселення (фото)

У Криму знайшли дуже давнє поселення (колаж: РБК-Україна)

У Криму вирішували проблему з прісною водою, а натрапили на історію

У Криму будували водовід і знайшли давні поховання, яким близько п'яти тисяч років. Тепер археологи дбайливо намагаються відновити історію, щоб більше дізнатися про людей, які населяли півострів кілька тисяч років тому.

Фото відкриттів з'явилися в Telegram-каналі Daily Storm.

Вченим спершу вдалося виявити поселення XIV століття, але пізніше вони зробили ще більш неймовірне відкриття.

"На території приблизно в 4,4 тисячі гектарів знайшли фрагменти винних амфор, чаш і різної кераміки, велику кількість кісток - великої та дрібної рогатої худоби", - розповіли археологи.

У Криму знайшли стародавнє поселення (фото: t.me/stormdaily)

Пізніше поруч з цим поселенням були виявлені сліди давніх місць проживання людей.

"Поряд з селом знайдені сліди давніх поселень, які, імовірно, існували в епоху бронзи (3000-1200 рр. до н. е.). Також виявлені некрополь і курган з кількома похованнями", - йдеться в повідомленні.

Археологи зробили нове відкриття в Криму (фото: t.me/stormdaily)

Раніше ми писали, що вченим вдалося зробити нове відкриття про неандертальців, що доводить більш тісний зв'язок сучасної людини з ними. Причому це відкриття здатне перевернути знання про еволюцію

Також повідомлялося, що у Єгипті виявили 14 непошкоджених саркофагів, вік яких - близько 2500 років.