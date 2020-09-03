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У Криму пересохли річки, які забезпечували півострів прісною водою

Четвер 03 вересня 2020 08:06
У Криму пересохли річки, які забезпечували півострів прісною водою
У Криму пересохли річки Кача, Альма, Чорна, Бельбек і Танасу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Криму на місці п'яти пересохлих річок залишилися калюжі

В окупованому Росією Криму пересохли річки, які наповнювали сховища і забезпечували півострів прісною водою. Мова йде про річки Кача, Альма, Чорна, Бельбек і Танасу.

За словами місцевих жителів, тепер на місці струмків залишилися тільки калюжі з мертвою рибою. Про це передає "Сьогодні".

Як пояснюють обміління водойм гідрометеорологи анексованої території, річки просто не пережили дуже спекотне літо з невеликими опадами.

Пересохлі річки наповнювали сховища, які забезпечували господарства питною водою.

Крім цих п'яти річок, раніше в липні зафіксували сильне обміління Чорноріченського водосховища в Байдарській долині, на якому навіть виникли острівці та мілини. Водосховище є основним джерелом водопостачання Севастополя.

За півтора місяця його водна площа значно зменшилася, й кримчани зізнаються, що не пам'ятають такого низького рівня води в цю пору року.

Відео: У Криму пересохли річки Кача, Альма, Чорна, Бельбек і Танасу

Раніше повідомлялося, що води в окупованому Севастополі вистачить до грудня, але в місті не хочуть вводити графік подачі води.

Також ми писали про те, що в Криму річки перетворилися на струмки через аномальну посуху, з "вини" якої також стрімко зменшується вода в Білогірському і Тайганському водосховищах в Білогірському районі.

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