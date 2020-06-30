ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аномальна посуха: у Криму річки перетворилися в струмки

STYLERЖиття    30.06.2020 - 21:54
Аномальна посуха: у Криму річки перетворилися в струмки
Засуха в Криму перетворила річки в струмки (фото: pixabay.com)

На окупованому півострові річки перетворилися в струмки

У анексованому Росією Криму спостерігається плачевна ситуація з місцевими річками, які через сильну засуху просто випаровуються. Мова йде про річки Біюк-Карасу і Танаса в Білогірському районі. Дані річки беруть свій початок на самому великому гірському плато на півострові - Карабі-Яйлі. В Білогірську Танаса впадає в Біюк-Карасу.

За словами активіста руху "Вільний Крим" Решада Меметова, така ситуація пов'язана з тим, що навесні майже не було опадів. І хоча в червні в Криму були дощі, цього все одно недостатньо, щоб поповнити місцеві підземні води. А саме з них беруть живлення джерела цих річок.

Аномальна посуха: у Криму річки перетворилися в струмки

Річка Біюк-Карасу біля Білогірська (фото: krymr.com)

Він також зазначив, щоб підземні води наповнилися водою потрібні тривалі дощі. Крім того, подібна ситуація спостерігається і з іншими річками та водоймами півострова. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Аномальна посуха: у Криму річки перетворилися в струмки

Річка Танаса в Білогірському районі (фото: krymr.com)

Меметов також додав, що через посуху також стрімко зменшується вода в Білогірському і Тайганському водосховищі в Білогірському районі.

Нагадаємо, заступник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України зробив прогноз щодо Криму, а також розповів про можливу екологічну катастрофу.

Раніше в мережі показали плачевний стан Міжгірного водосховища, яке до 2014 року було найбільшим зі штучних водойм півострова.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler

Теги Новини України Кримзасуха
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся