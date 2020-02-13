Поклонська терміново звернулася до Зеленського через Крим

Наталія Поклонська закликала Зеленського зруйнувати дамбу (Колаж РБК-Україна)

Колишня "прокурор" окупованого Криму звернулася до Зеленського

Колишня "прокурор" Криму Наталія Поклонська, яку ще називали "няш-мяш", звернулася до президента Володимира Зеленського з питання постачання води в Крим. Вона заявила, що дамбу на Північно-Кримському каналі потрібно терміново зруйнувати, як "Берлінську стіну".

Про це Поклонська написала на своїй Facebook-сторінці.

"Зараз можуть відбутися зрушення в усуненні водної блокади Криму - шукають способи домовитися. Річка Дніпро протікає через три країни - Білорусь, Україну і Росію і є міжнародною. Перекриття Північно-Кримського каналу це злочин. Я звертаюся до Зеленського. Цю дамбу потрібно як зруйнувати Берлінську стіну ", - написала Наталія Поклонська.

Зазначимо, що користувачі мережі підняли на сміх заклик Поклонської і написали свою думку в коментарях.