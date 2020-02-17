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В окупованому Криму відбудеться екокатастрофа: названа дата

STYLERЖиття    17.02.2020 - 11:19
В окупованому Криму відбудеться екокатастрофа: названа дата
Крим залишиться без води (Колаж РБК-Україна)

Окупований Росією Крим залишиться без води вже влітку 2020 року

Окупований Росією Крим залишиться без води вже цього літа і для сільського господарства це стане справжньою катастрофою. У Сімферополі так звана влада вже зізналася, що запасів прісної води залишилося рівно на три місяці.

Переселенець з Криму і журналіст Павло Казарін повідомив,що по всьому півострову запасів води трохи більше, але все одно її вистачить на чотири місяці і не більше.

"В цілому по півострову запасів трохи більше, але кажуть, що води вистачить місяця на чотири. Приблизно до червня. І цього окупаційній владі ніяк не виправити",- розповів Казарін в інтерв'ю "Фактам".

Відзначимо, що в останні дні в Україні не вщухають суперечки про те, чи потрібно відновлювати подачу води в окупований Крим. Деякі депутати, а саме "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв,що треба дати в Крим воду в обмін на контроль над українським кордоном. Нардеп говорив, що погодився б пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна з Донбасу.

Треба відзначити, що в Криму завжди був дефіцит води. Після будівництва Північно-Кримського каналу, з початку 1970-х, до 90% прісної води на півострів надходило з Дніпра. У квітні 2014 року припинилася подача води в Крим і на півострові почалися великі проблеми.

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