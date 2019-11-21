У кримській школі на уроці померла дитина

У кримській школі померла дитина (Колаж РБК-Україна)

В окупованому Криму прямо на уроці померла дитина

В окупованому Росією Криму прямо на уроці раптово померла дитина. Хлопчик навчався у 10 класі середньої сільської школи Сакського району. Як повідомляє Інтерфакс, підліток був звільнений від фізкультури. За попередньою причиною, у дитини були проблеми з серцем, і він був звільнений від уроків фізкультури.

Жахлива трагедія сталася у Сакському районі півострова.

"На жаль, врятувати дитину не вдалося. За попередніми даними, це серце - у нього було звільнення від фізкультури", - сказав співрозмовник агентства.

У кримській школі померла дитина (фото: kerch.fm)

У так званих правоохоронних органах Криму виключили кримінальне підгрунтя події. "Поліція" передбачає, що дитина дуже сильно переживала смерть батька і у неї не витримало серце.

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Як ми раніше писали, Росія повернула українські катери, які були захоплені у берегів анексованого Криму. Катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яна Капу" були повернені українським військовим.