"Вихований на російській": у Хмельницькому патрульний відмовився спілкуватися українською мовою (відео)
У Хмельницькому розгорівся скандал через співробітника тактичного загону патрульної поліції ТОР, який відмовився спілкуватися з жінкою українською мовою.
Відповідне відео було оприлюднено у Facebook депутатом місцевої облради Віктором Бурликом.
Так, поліцейського кілька разів просили розмовляти із громадянами державною мовою, однак той принципово відмовлявся виконувати цю вимогу.
Важливо, що інші поліцейські не зробили зауваження правоохоронцю, а натомість вони почали захищати його аргументами нібито можна спілкуватись і російською.
"Також дивує позиція його колег, які замість того, щоб зробити зауваження, тільки почали захищати його аргументами "а де в законі написано", — розповів депутат.
Окрім того Віктор Бурлик зазначив, що це зазначено в законі про забезпечення функціонування української мови як державної.
"Відповідно до цього ж закону є ще категорії громадян, які повинні розмовляти державною мовою, і якщо ці категорії порушують вказані вимоги, то до них потрібно викликати поліцію. Питання риторичне як би відреагували "герої" цього відео, якби вони приїхали на такий виклик", – наголосив Бурлик.
У коментарях користувачі шоковані він поліцейського та пишуть, що це неприпустимо.
- Таких поліціянтів треба відраховувати з роботи. Вони повинні зрозуміти, що вони отримують заробітну плату з бюджету українського народу;
- Я шокована, таке враження, що він принципово не спілкується українською;
- Ні, ну ви тільки погляньте на того поліціянта. Чому начальство не проінструктувало свого підлеглого на предмет знання закону?;
- А як його взяли на державну роботу та ще й в поліцію? Гнати його потрібно;
- Напишіть офіційну скаргу;
- Уявляю в любій іншій державі приїхали поліцейські й розмовляють мовою окупанта. Це був би величезний скандал, а швидше таке неможливо;
- Йдіть по поліції з вимогою покарати порушника мовного закону. Можна звернутись до мовного омбудсмена, але на моє переконання, краще до головного патрульного області або ГУ НП.
Раніше ми повідомляли, що у центрі Харкова в кафе нахамили клієнтам через українську мову.
Також ми писали про те, що перед цим мовний скандал стався в Києві в тенісному таборі.