Том Круз спустився в метро Києва: з'явилися фото і відео

Легендарний голлівудський актор Том Круз спустився в Київський метрополітен, щоб подивитися на станцію "Золоті ворота". Про прибуття зірки світового масштабу у столицю не повідомлялося в ЗМІ, тому його візит став справжнім сюрпризом для пасажирів.

57-річний актор в супроводі охорони в понеділок, 30 вересня, пройшов через турнікет, щоб подивитися на станцію, але потім знову піднявся нагору.

Фото з ним зробити не дозволяли, але деяким щасливчикам вдалося зробити знімки і навіть відзняти коротке відео.

До того ж, судячи зі знімків голлівудську зірку супроводжував помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

Том Круз в Києві спустився в метро (фото: facebook.com)

Крім публікацій в соцмережах інформацію про прибуття голлівудської зірки до Києва підтвердили і на офіційній сторінці Київського метрополітену.

Том Круз в Києві спустився в метро (скрін: facebook.com/kyivmetro)

Варто відзначити, що подробиці прибуття голлівудської зірки в Україну поки не розголошуються.

Том Круз в Києві спустився в метро (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)