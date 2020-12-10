Круто, що кліп російського гурту: Цимбалюк прокоментував зйомки для "Ленінграду"

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Тарас Цимбалюк розповів про зйомки в кліпі російського гурту "Ленінград" на пісню "Миг", в якому він зіграв одну з головних ролей. Відомого українського актора не збентежила співпраця з колективом з РФ.

Артист зазначив, що зараз дуже часто проводяться паралелі між творчістю і політикою. При цьому актор вважає, що це абсолютно різні речі. Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Цимбалюк заявив, що у нього не викликало ніяких сумнівів зніматися в кліпі російського гурту. Він також підкреслив, що в Києві свої відео знімають багато відомих виконавців і колективів, включаючи Майлі Сайрус, Stromae, Hozier.

"Може варто подивитися на цю ситуацію під іншим кутом - порадіти, що так розвивається індустрія, заводить в Україну кошти, дає робочі місця. Це ж круто, що кліп російського гурту - Made in Ukraine", - заявив артист.

Українець зізнався, що щодо зйомки в кліпі йому подзвонили, коли він брав участь у "Танцях з зірками 2020". Він вважає, що даний проєкт зіграв не останню роль.

Він записав проби, попри те, що йому дали зрозуміти, що зацікавлені конкретно в ньому. За словами актора, робота над кліпом така ж, як над фільмом, тим більше у "Ленінграду", який вже багато років знімає не просто відео, а міні-фільми.

"Знято якісно, була дуже ретельна підготовка: світло, одяг масовки, операторська робота, постпродакшн, у нас були "читки" матеріалу, репетиції. Було задіяно багато департаментів і їх роботу видно в деталях!" – поділився враженнями Цимбалюк.

Він підкреслив, що це був особливий досвід, попри те, що він знімався у кліпах Сашка Положинського і MONATIK'а.

Варто зазначити, що в новому відео "Ленінграда" головна жіноча роль дісталася українській актрисі Дарині Трегубової. У цьому відео також були помічені й інші українки, включаючи Ольгу Голдіс та Вікторію Варлей.

Новий кліп групи "Ленінград" на пісню "Миг" (відео: YouTube)

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