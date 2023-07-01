Как "без уколов красоты" убрать морщинки на лбу: косметолог показала простой лайфхак
Морщины на лбу довольно тяжело скрыть косметикой и именно они могут выдавать ваш реальный возраст. Но их можно избавится даже без сложных и дорогих косметических процедур.
О том, как это можно сделать, пишет косметолог Ольга Позднякова в Instagram.
Как избавиться от морщин на лбу
"Чудо лифтинг-аппликация от морщинок на лбу. Вы увидите, как поднимаются брови и взгляд становится раскрытым. Если впервые делаете тейпирование, то обязательно сделайте аллергопробу минимум на 30 минут", - пишет эксперт.
Сначала нужно подготовиться к тейпированию - провести очищение, тонизирование кожи, а затем нанести сыворотку и крем за 30 мин до процедуры, чтобы не было отеков.
Тогда нужно сделать замеры тейпа:
- 1-й - "височная часть"
- 2-й - "середина бровей"
- 3-й - "центр лба"
После этого нарежьте тейпы на куски, можете закруглить концы.
Как правильно нанести тейпы:
- начните с височной области, установите "якорь" возле роста волос
- сделайте натяжение собственных тканей вверх и смотрите, как поднимается бровь и открывается глаз
- оторвите бумажку и разложите тейп с небольшим натяжением
- сделайте активацию тейпа поглаживающими движениями
- установите следующий якорь за 2-3 мм и проклейте тейп так же, как и предыдущий
Рекомендации по тейпированию
Тейп не должен ложиться волной "волной", это может говорить о том, что вы сделали сильное натяжение тканей или ваша кожа очень обезвожена.
После нанесения тейпа подождите 15 мин и посмотрите нет ли "волн", и комфортно ли вам с этой аппликацией. В идеале вы ее не должны чувствовать.
Как часто и насколько долго делать тейпирование:
- носите тейп 3-8 час, затем осторожно снимите
- эффект будет уже после первой процедуры, но кратковременный
- клейте тейп 21 день подряд, чтобы выработать мышечную память, а затем два-три раза в неделю в поддержку превосходного результата
Сделайте фото себя "до", тогда вы увидите явный результат и это будет вашей собственной мотивацией.
Раньше мы рассказывали о том, как избавиться от морщин возле глаз.
Читайте также о том, какие 6 уловок помогут замедлить старение кожи.