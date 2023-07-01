Как "без уколов красоты" убрать морщинки на лбу: косметолог показала простой лайфхак

Морщины на лбу довольно тяжело скрыть косметикой и именно они могут выдавать ваш реальный возраст. Но их можно избавится даже без сложных и дорогих косметических процедур.

О том, как это можно сделать, пишет косметолог Ольга Позднякова в Instagram.

Как избавиться от морщин на лбу

"Чудо лифтинг-аппликация от морщинок на лбу. Вы увидите, как поднимаются брови и взгляд становится раскрытым. Если впервые делаете тейпирование, то обязательно сделайте аллергопробу минимум на 30 минут", - пишет эксперт.

Сначала нужно подготовиться к тейпированию - провести очищение, тонизирование кожи, а затем нанести сыворотку и крем за 30 мин до процедуры, чтобы не было отеков.

Тогда нужно сделать замеры тейпа:

1-й - "височная часть"

2-й - "середина бровей"

3-й - "центр лба"

После этого нарежьте тейпы на куски, можете закруглить концы.

Как правильно нанести тейпы:

начните с височной области, установите "якорь" возле роста волос

сделайте натяжение собственных тканей вверх и смотрите, как поднимается бровь и открывается глаз

оторвите бумажку и разложите тейп с небольшим натяжением

сделайте активацию тейпа поглаживающими движениями

установите следующий якорь за 2-3 мм и проклейте тейп так же, как и предыдущий

Рекомендации по тейпированию

Тейп не должен ложиться волной "волной", это может говорить о том, что вы сделали сильное натяжение тканей или ваша кожа очень обезвожена.

После нанесения тейпа подождите 15 мин и посмотрите нет ли "волн", и комфортно ли вам с этой аппликацией. В идеале вы ее не должны чувствовать.

Как часто и насколько долго делать тейпирование:

носите тейп 3-8 час, затем осторожно снимите

эффект будет уже после первой процедуры, но кратковременный

клейте тейп 21 день подряд, чтобы выработать мышечную память, а затем два-три раза в неделю в поддержку превосходного результата

Сделайте фото себя "до", тогда вы увидите явный результат и это будет вашей собственной мотивацией.