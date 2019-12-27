Очевидці розповіли деталі авіакатастрофи в Казахстані

Фото: авіакатастрофа в Казахстані (tengrinews.kz)

Літак у Казахстані два рази піднімався і втрачав висоту

Пасажири потерпілого катастрофу літака в Казахстані розповіли про подію. Про це повідомляє портал Tengrinews.kz.

Одна з пасажирів зазначила, що літак повинен був злетіти у 07:05 за місцевим часом (03:05 за київським часом), проте виліт затримали. Жінка розповіла, що літак два рази піднімався і втрачав висоту. Жінка каже, що лайнер "криво летів".

Потім вона почула гучний звук, удар і гуркіт. Пасажирка вийшла з повітряного судна по його крилу. Вона додала, що навколо кричали про те, що літак може вибухнути.

Інший пасажир, Аслан Назаралієв, розповів, що, після того як лайнер почав набирати висоту, його крила почали розгойдуватися. Після цього літак впав. Назаралієв повідомив, що пасажири вилазили з лайнера по обмерзлому крилу через ілюмінатор. Він також зазначив, що рятувальники довго добиралися до місця події, тому пасажири самі допомагали один одному виходити з повітряного судна.

Нагадаємо, за останніми даними, в результаті катастрофи літака в Казахстані загинули 15 осіб. Міністерство внутрішніх справ Казахстану почало розслідування авіакатастрофи в країні.

Зазначимо, у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей . На борту було 93 пасажири, серед них 3 дитини. І 5 членів екіпажу.