Катастрофа Ан-26 під Харковом: мати одного з курсантів розповіла нові подробиці

Мати одного з курсантів, який імовірно перебував на борту військового літака Ан-26, що розбився в п'ятницю в Чугуєві, не вірить у смерть сина. Дружина штурмана Іл-76-го Олександра Скочкова, який загинув в небі над Луганськом у 2014-му, досі не отримала офіційне повідомлення про смерть сина. Жінка вірить, що це знак.

У бесіді з журналістами ТСН жінка повідомила, що офіційно про смерть сина їй не повідомили.

"Ніхто не приїхав додому і не сказав, ніхто не подзвонив, не зателефонувало керівництво бригади з Чугуєва і не сказали, що він знайдений, що він мертвий. Так, він навчається (ред. — у Харківському університеті повітряних сил імені В. Кожедуба), він син загиблого льотчика Іл-76. Ніхто не сказав, що він (ред. — син) помер. Я вірю в чудо, що у нього сильний ангел-охоронець. Я, як мама, відчуваю, що він живий", — сказала Оксана.

Також вона додала, що на опублікованих фото, серед загиблих її сина Олександра немає.

Зараз жінка проживає в Мелітополі й виховує семирічну дочку.

Варто відзначити, що поки офіційний список не опублікований.

Нагадаємо, що 25 вересня о 20:45 у Чугуєві сталося зіткнення військового літака Ан-26 з поверхнею землі. В результаті трагедії загинуло 26 осіб, єдиний вцілілий вже прийшов до тями й розповів все, що згадав про катастрофу літака.

Також ми публікували відео моменту падіння літака в Чугуєві.