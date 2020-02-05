ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін розширив перелік пільгових категорій дітей

Новини » Політика     05.02.2020 - 12:28
Кабмін розширив перелік пільгових категорій дітей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ці діти зможуть отримати оздоровчі послуги коштом держави

Кабінет міністрів розширив перелік пільгових категорій дітей, яким держава надасть допомогу для оздоровлення та відпочинку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Ці діти зможуть отримати оздоровчі послуги та відпочити в дитячих центрах "Артек" та "Молода гвардія" коштом держави. Як зазначив прем'єр, до переліку пільгових категорій дітей включено:

  • дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
  • дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
  • дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до процедури переходу на грошову форму виплати пільг на житлово-комунальні послуги.

Згідно з проектом постанови, який є у розпорядженні РБК-Україна, "у разі подання заяви після 15 жовтня (15 травня) протягом опалювального (неопалювального) сезону пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви".

РБК-Україна писало, що з 1 жовтня 2019 року в Україні запроваджена нова система монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Кабмін скасував передачу облрадами родовищ корисних копалин Кабмін схвалив розподіл частот для покриття 4G в селах
Новини України Кабінет Міністрів Українильготыпреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся