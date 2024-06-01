Тунец по-крымски: рецепт роскошного ужина с аромтом шалфея

Этот изысканный ужин состоит из двух стейков рыбы на гриле с добавлением шалфея и лимона. Готовить это блюдо просто и легко, в то же время рыба полезна для нервной системы благодаря содержанию жирных кислот.

О том, как готовить тунца по такому рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba .

Что нужно для тунца по-крымски

Для того чтобы приготовить этот простой и одновременно изысканный ужин, нужны следующие ингредиенты:

стейк тунца - 2 шт. (по 200-250 г);

лимонный сок - 1 ст. л;

шалфей - 10 г;

соль (морская) - по вкусу;

перец - по вкусу;

оливковое масло - 3 ст. л.;

чеснок - 2 зубчика.

Как готовить тунца по-крымски

Подготовьте маринад для рыбы. Для этого очистите чеснок и измельчите или раздавите. Налейте масло в миску и добавьте чеснок.

Разомните в ладонях листики шалфея, чтобы высвободить эфирные масла - и добавьте в маринад. При желании добавьте соль и перец.

Натрите маринадом рыбные стейки. Накройте тарелку с ними пищевой пленкой и поставьте в холодильник мариноваться минимум на 30 минут (лучше до 2 часов).

Разогрейте сковороду, выложите рыбные стейки, проследив, чтобы не прилип чеснок или шалфей.

Для легкой прожарки, чтобы внутри тунец был слегка розовым, достаточно 2 минут для каждой стороны стейка. Если вы хотите больше прожарки, готовьте тунец по 4 минуты с каждой стороны.

Выложите готовое блюдо на тарелку и слегка сбрызните перед подачей лимонным соком.